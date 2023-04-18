【企圖強姦】尾隨女童歸家梯間圖性侵　積犯認企圖強姦囚8年

▲ 積犯尾隨女童歸家梯間圖性侵，認企圖強姦囚8年。（資料圖片）

曾有多次性侵刑事記錄的無業漢，涉尾隨13歲女童放學回家，於女童所住樓層窮追及威嚇女童不就範會被鎅面，最終帶被帶至後樓梯企圖性侵不果。積犯早前於高等法院承認企圖強姦罪，今（18日）被判監8年。法官指案情嚴重，事主未被成功性侵實屬僥倖，相信女童因事件留下心理陰影，難以評估其將來所受之心理創傷。



被告曾昭宇（44歲），報稱無業，承認1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年4月21日，在大圍一住宅大廈企圖強姦X。

控方指事主不欲回想事件，故拒絕提供創傷報告。代表律師求情時指，沒有證據顯示事主心理受創，本案並非有預謀，被告因一時性衝動而犯案，有別於特意尋找目標的案件，過程歷時約數分數，其間沒有展示武器，事主亦沒有受傷。

法官判刑時指，本案案情嚴重，事主未被成功性侵實屬僥倖。事發時年僅13歲的事主放學回家，法庭及社會應予以保護。事主拒絕提供創傷報告，法官指從常理可知，事主的經歷必定令她留下心理陰影，難以評估其將來所受之心理創傷。

法官指被告過往曾有11項刑事記錄，4項與性罪行有關，其中於2007及2010年因企圖強姦罪分別被判監5年及7年，另於1995及2017年干犯非禮罪。

被告現年44歲，案發時無業，被告來自中產家庭，並獲女友支持。法官指雖然代表律師求情指被告沒有展示武器，但被告曾威嚇事主不就範便鎅其面，考慮所有因素後，以12年為判刑起點，被告認罪減刑至8年。

案情指，案發日下午1時，13歲的X放學回家進入電梯，被告尾隨而未有按樓層。女童步出電梯後，被告要求X跟隨他，女童受驚擬再等電梯離開，惟遭被告一直尾隨，X遂從樓梯逃走，最終遭被告截停，並威嚇不就範會用刀鎅其面。



被告帶X至後樓梯先撫摸其胸部，其後擬企圖強姦不果，著X離開，X回家後通知繼母報警。警方其後拘捕被告，警誡下被告稱案發時擬到舊居向母親借錢，其間遇上事主，當時企圖與事主性交不果，惟想起女友及懲教院所事宜後停止。

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記者：林育慧