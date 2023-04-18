【命案】林家棟破紀錄NG 53次　MIRROR全體出席首映撐隊長Lokman

電影《命案》於昨晚 (4月17日) 假圓方舉行首映禮，電影監製及編劇游乃海、導演鄭保瑞，以及主演林家棟及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、伍詠詩、陳湛文、吳廷燁、黃文慧、陳佩思出席是次首映禮。

此外ERROR的梁業（肥仔）、何啟華（Dee哥）、郭嘉駿（193）；P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）；MIRROR全員出席撐場 。

【命案】MIRROR隊長衝出國際 Lokman林家棟合作新片獲邀柏林影展參展

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Lokman揚威海外

《命案》早前獲邀參展今年度柏林影展「特別展映單元」 (Berlin International Film Festival - Berlinale Special) ，未在香港正式上映先揚威海外。

導演鄭保瑞對男主角林家棟讚不絕口：「佢肯同我哋癲，又好鍾意喺現場搏命。」而提及 Lokman 則認為他在試鏡的表現非常沉穩：「至於Lokman喺咁多次casting入面，聽到要殺人好沉得住，我覺得可以畀佢試下做依類型嘅角色。」

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NG53次家棟演藝生涯之冠

林家棟在拍《命案》有很大感受：「收到鄭保瑞嘅劇本就覺得大鑊啦，好記得第一晚就拍墳場 (嗰幕) ，夜晚11點先畀到劇本我，第二朝就拍。啲對白仲要用客家音講嘢，點知依場已經係最正常嘅戲。因為之後就 keep 住飛紙仔，而當中全部術語都係冇聽過。」

鄭保瑞曾透露林家棟在某一場戲中拍了53次，成為其演藝生涯之冠。林家棟笑言：「其實從來冇投入過，因為喺天台個場戲被佢逼到傻咗！」

他表示希望有《命案》續集，更可以交換角色，而 Lokman 則認為家棟飾演的風水師難度十分大，更笑言：「好彩唔駛做風水師，如果唔係就要拍好多次。」

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Lokman獲益良多

今次影片是Lokman繼《狂舞派》和《狂舞派3》後，3度參演電影。由於《命案》台前幕後大多為電影圈前輩，Lokman指：「學咗好多嘢走，雖然一開始知道有好多前輩會好大壓力，但一直拍落去就知道要相信對手，相信場境，相信團隊。」

他為拍攝《命案》時曾極力減磅，不過Lokman透露開拍前沒太多時間做準備：「由知道接到依個角色到開拍得1個星期。」

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