  • 29°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費試食】米芝蓮推介Twist & Buckle免費派小食　5月6日北角店試食西班牙油條【內附地址】

休閒消費 11:17 2023/04/18

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Twist &amp; Buckle北角分店將於5 月6 日（星期六）開張，當天下午2 時至5 時會在北角新店免費派送即製西班牙油條，讓大家一嘗西班牙街頭小食的滋味。(餐廳提供)

香港首間現代西班牙油條專門店Twist & Buckle，首間分店將落戶北角。為慶祝分店開張，Twist & Buckle 將於5 月6 日（星期六）下午2 時至5 時，於北角新店免費派送即製西班牙油條，與粉絲及區內人一同紀念這項盛事。(地址：北角電氣道180 號百家利中心地舖)

脆炸西班牙有餡油條（$68/5件）是北角店的獨家款式。客人可以自選餡料，從牛奶焦糖或奶黃餡二選其一，兩款同樣香軟誘人；配搭蓬鬆香脆的油條，每一口都令人感到滿足和幸福。

另一亮點必定落在Twist & Buckle 自開業至今的招牌「冰火配搭」新地杯——以北海道牛奶軟雪糕配搭即炸西班牙油條，前者軟滑、後者香脆，以充滿對比的美味俘虜客人的舌頭。現時自選新地杯（$78）已於北角店獨家供應，讓客人按照自己的口味，任意挑選心儀的配料、糖衣及手工製醬料，拼湊出獨一無二的口味！

如果客人希望與身邊的好友、同事及戀人分享Twist & Buckle 的西班牙油條，建議選購西班牙油條禮盒。每個禮盒包含8件西班牙油條，比尖沙咀總店的禮盒多出兩件，讓客人可以與更多朋友分享美味。客人還可以挑選從兩款醬汁選出一款，絕對是送禮、派對、散水餅的最佳選擇。

西班牙油條新地杯(餐廳提供)

除了首次登場的獨家美食，Twist & Buckle 北角分店亦會供應總店現有的招牌甜點，包括各款加了糖衣的西班牙油條，包括白朱古力配奧利奧碎、榛子醬，以及士多啤梨配彩虹糖碎（$38/件），或者新地杯如半熟香烤棉花糖及朱古力醬、朱古力碎曲奇配可可球及朱古力醬，以及M&M朱古力爆谷配黑朱古力醬（$68/份）。歡迎客人同時追加奶昔，讓配搭美味得停不了口。

北角分店將於5月6日開張(餐廳提供)

Twist & Buckle 提供的到會服務，相信能為客人接下來籌辦的活動如生日派對、商務聚會等生色不少。品牌會派專人駕駛一輛流動美食車，為客人現場炮製西班牙油條，其滋味與實店水準如出一轍。

記者：招美寶

相關文章

【消費優惠】大家樂購$300電子現金券套裝回贈$300電子優惠券　活動於本月30日結束
13:17 2023/04/17
【消費優惠】大家樂購$300電子現金券套裝回贈$300電子優惠券　活動於本月30日結束
【着數優惠】ChargeSpot x DDED推出打工仔 「匆充道歉牌」 免費換領HKTVmall 及Häagen-Dazs $50現金券
13:48 2023/04/17
【着數優惠】ChargeSpot x DDED推出打工仔 「匆充道歉牌」 免費換領HKTVmall 及Häagen-Dazs $50現金券
【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節
18:33 2023/04/17
【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節

你可能感興趣

【消費優惠】大家樂購$300電子現金券套裝回贈$300電子優惠券　活動於本月30日結束
13:17 2023/04/17
【消費優惠】大家樂購$300電子現金券套裝回贈$300電子優惠券　活動於本月30日結束
【着數優惠】ChargeSpot x DDED推出打工仔 「匆充道歉牌」 免費換領HKTVmall 及Häagen-Dazs $50現金券
13:48 2023/04/17
【着數優惠】ChargeSpot x DDED推出打工仔 「匆充道歉牌」 免費換領HKTVmall 及Häagen-Dazs $50現金券
【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節
18:33 2023/04/17
【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節
餐廳情報 著數優惠 美食 米芝蓮 北角

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
12:45 2023/04/17
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
【移民英國】YouTuber攜妻兒3年移民台灣+英國　火速回流遭網民鬧爆：非常兒戲
10:03 2023/04/17
【移民英國】YouTuber攜妻兒3年移民台灣+英國　火速回流遭網民鬧爆：非常兒戲