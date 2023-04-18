【免費試食】米芝蓮推介Twist & Buckle免費派小食　5月6日北角店試食西班牙油條【內附地址】

▲ Twist & Buckle北角分店將於5 月6 日（星期六）開張，當天下午2 時至5 時會在北角新店免費派送即製西班牙油條，讓大家一嘗西班牙街頭小食的滋味。(餐廳提供)

香港首間現代西班牙油條專門店Twist & Buckle，首間分店將落戶北角。為慶祝分店開張，Twist & Buckle 將於5 月6 日（星期六）下午2 時至5 時，於北角新店免費派送即製西班牙油條，與粉絲及區內人一同紀念這項盛事。(地址：北角電氣道180 號百家利中心地舖)

脆炸西班牙有餡油條（$68/5件）是北角店的獨家款式。客人可以自選餡料，從牛奶焦糖或奶黃餡二選其一，兩款同樣香軟誘人；配搭蓬鬆香脆的油條，每一口都令人感到滿足和幸福。

另一亮點必定落在Twist & Buckle 自開業至今的招牌「冰火配搭」新地杯——以北海道牛奶軟雪糕配搭即炸西班牙油條，前者軟滑、後者香脆，以充滿對比的美味俘虜客人的舌頭。現時自選新地杯（$78）已於北角店獨家供應，讓客人按照自己的口味，任意挑選心儀的配料、糖衣及手工製醬料，拼湊出獨一無二的口味！

如果客人希望與身邊的好友、同事及戀人分享Twist & Buckle 的西班牙油條，建議選購西班牙油條禮盒。每個禮盒包含8件西班牙油條，比尖沙咀總店的禮盒多出兩件，讓客人可以與更多朋友分享美味。客人還可以挑選從兩款醬汁選出一款，絕對是送禮、派對、散水餅的最佳選擇。

▲ 西班牙油條新地杯(餐廳提供)

除了首次登場的獨家美食，Twist & Buckle 北角分店亦會供應總店現有的招牌甜點，包括各款加了糖衣的西班牙油條，包括白朱古力配奧利奧碎、榛子醬，以及士多啤梨配彩虹糖碎（$38/件），或者新地杯如半熟香烤棉花糖及朱古力醬、朱古力碎曲奇配可可球及朱古力醬，以及M&M朱古力爆谷配黑朱古力醬（$68/份）。歡迎客人同時追加奶昔，讓配搭美味得停不了口。

▲ 北角分店將於5月6日開張(餐廳提供)

Twist & Buckle 提供的到會服務，相信能為客人接下來籌辦的活動如生日派對、商務聚會等生色不少。品牌會派專人駕駛一輛流動美食車，為客人現場炮製西班牙油條，其滋味與實店水準如出一轍。

記者：招美寶