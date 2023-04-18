【食用安全】台人遊日買10隻半熟蛋入境遭海關截查　違反1個規定被判罰款7千多元

▲ 台人遊日買10隻半熟蛋入境，遭海關截查。

日本是熱門旅遊勝地，惟也要注意出入境規定。早前有台灣旅客遊日後，從日本購買10隻半熟溫泉蛋，結果在松山機場準備入境時遭海關截查，最終因違反動植物檢疫規定，被判罰款新台幣3萬元（約港幣7,720元）。

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綜合台媒報道，台灣農委會動植物防疫檢疫局基隆分局局長董好德在3月公布，一名旅客於3月21日從日本回台，到達松山機場後準備入境時，被海關發現其行李中有10隻共重0.6公斤、未經申報的雞蛋。

報道指出，由於日本為高原性禽流感疫區，對進口雞蛋及蛋製品皆有嚴格規定，禁止鮮雞蛋入境；但旅客如有事先申報，便可以攜帶已經煮熟的蛋類，或是超市販賣已煮熟的茶葉蛋，標準為蛋黃及蛋白完全凝固，就可以申報入境。

然而，該名旅客所攜帶的10隻雞蛋，經過檢疫人員檢查後，發現皆為半熟蛋，並不符合規定。因此即使經申報後亦無法入境，必須扣下銷毀，而該名旅客亦需被罰款新台幣3萬元（約港幣7,720元）。

而根據本港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境，而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書及 / 或

沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。最高罰款港幣50,000元及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣