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【變種病毒】Arcturus殺入香港錄7宗病例　梁子超：不必出現新品種便「狼來了」

社會 11:09 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠病毒Omicron變異株Arcturus在全球29個國家及地區出現病例，香港亦有輸入個案。衞生署衞生防護中心證實，截至昨日（17日）已接獲7宗Arcturus個案。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，Omicron分支在特定時間或地點變成主流病毒，屬自然現象。他認為，病毒免疫衰減後有反彈屬正常現象，暫時只需按現有機制處理，不必出現新品種便「狼來了」而過於緊張。

梁子超出席電台節目時指，Arcturus與現時世界主流病毒Omicron XBB1.5相當類似，在S蛋白有新變異，於實驗室內有少許生存優勢。他形容，現時病毒「百家爭鳴」，不同病毒在不同地方、不同時間可輪流變成主流病毒株，反映新冠風土化的情況下，這些單鏈RNA病毒會有一定程度的抗原漂移。

但他強調，變異病毒株的主流交替是正常現象，印度個案雖有上升，近日確診宗數一度破萬，但印度作為人口大國，呈報的確診個案僅為病毒自然傳播的「冰山一角」，風土化的新冠病毒亦不會消失，會有一定程度的波動。

他解釋，病毒的傳播效率極高，比正常病毒引致群體免疫衰減的速度快。他舉例指，即使香港去年3月疫情一度達到高峰，每日逾7萬宗確診，跌至6月時每日僅數百宗個案，亦仍然會有反彈。因初時傳播在短時間內將易感人口大幅度減低，在免疫未衰減前可令確診達到一個谷底，但過一段時間後，確診個案便很可能會從谷底反彈。

梁子超稱，以目前印度或新加坡的情況，與其說是引致另一浪疫情，不如說是從谷底反彈到一個水平，但現時的傳播水平，仍然是遠低於Omicron引致的海嘯式爆發。他形容香港情況亦是一樣，會有一定程度波動，如10月下旬有一個小峰，到現時情況有小幅度反彈，市民不必過於介意每日新增宗數或有效繁殖率，因目前呈報個案只是「冰山一角」，小幅度波動反映病毒傳播及免疫衰減不同步的情況，不必特別擔心。

有專家指Arcturus或會引致年輕患者出現結膜炎。梁子超稱，結膜炎並非新出現的徵狀，在2020年，印度亦有研究反映結膜炎見於新冠病毒。但因結膜炎不常見於呼吸道病毒徵狀，故或許是因為結膜炎較為特殊，這些人會更容易接受檢測，因而發現比例增加。他表示，現階段或要等待較全面及系統化的研究，才能確認是否屬新現象。

梁子超稱，其實主流病毒會不斷漂移及分化，現前Omicron亦有數百分支，當中某個分支可能會在特定時間或地點變成主流病毒，屬自然現象。他認為，暫時只需按現有機制處理，便不必過於緊張：

永遠唔可能有一個新品種，大家就已經開始「狼來了」，講得太多次「狼來了」，反而仲分散咗大家注意力。

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記者：黃穎津

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