【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境

▲ 二人的婚前派對好正。

已故賭王三房千金何超蓮今天（4月18日）正式出嫁榮升人妻！她將會與內地男星竇驍在峇里島舉行盛大婚禮，而他們的一班至親好友亦已抵達峇里見證其重要時刻。

昨日他們的回禮禮物亦被曝光，禮物極盡豪氣，而且，二人白色喜帖當中的深情文字，足見十分甜蜜。

【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光 峇里婚禮低調舉行三房缺席

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婚前派對照曝光

今日在網上曝光了超蓮婚前派對的照片，相中可見，她穿上低胸晚裝短裙及拖尾裙擺，加上頭飾，猶如化身為公主一樣，而且見超蓮狀態大好，明艷照人。竇驍則穿上恤衫現身，陪伴超蓮左右招呼賓客。

他們在戶外舉行婚前派對，超蓮更滿場飛與各位賓客聊天拍照，玩得相當盡興。

▲ 二人的婚前派對玩得十分盡興。

超蓮婚禮相當浪漫

日前有網民入住超蓮與竇驍舉行婚禮期間的酒店，並發現了兩人的婚禮場地，直擊了婚禮現場連夜布置的情境，並將有關照片放到社交網上分享。

從該名網民所拍的照片可見，工作人員在海邊的場地連夜趕工搭建，現場上布滿很多花花草草，又有水晶燈、三角鋼琴等擺設，加上無敵靚海景，整個氛圍都極之浪漫，彷彿置身在夢幻仙境之中。

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