【聲夢傳奇】曾與火雞傳緋聞文凱婷被爆戀上導師　Aeren默認戀情否認是第三者

TVB節目《聲夢傳奇》令炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）迅速彈起，同期出道的文凱婷（Aeren）於出道初期曾跟「火雞」孫漢霖傳出緋聞，不過二人都雙雙否認戀情。

近日有指文凱婷與比她大17年的唱歌導師湛耀東（Waye Cham）拍拖，文凱婷更被指是第三者。

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蜜遊澳洲

文凱婷與湛耀東被指前後腳出發到澳洲旅遊，而湛耀東的媽媽分享家庭照令戀情曝光，雖然湛媽媽使用表情符合遮住文凱婷的臉，但亦被人認出，而湛媽媽亦寫道：「一家人齊齊整整」。其後，湛媽媽已將照片刪除。

然而，有指文凱婷於去年6月搭上湛耀東，而湛耀東本來有一名拍拖多年的女朋友，據悉對方一直陪伴男方經歷高低潮，因而文凱婷被指是第三者。

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▲ 唱歌導師湛耀東。（IG圖片）

默認戀情

文凱婷承認自己現正蜜運中，並承認男朋友是唱歌老師，不過她強調二人拍拖時均為單身狀態，並否認是第三者。

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