【友誼永固】楊茜堯羅子溢女兒3歲生日　 鍾嘉欣回港出席「小珍珠」生日派對

楊茜堯（原名楊怡）與羅子溢（原名羅仲謙）女兒「小珍珠」羅翊心在4月16日3歲生日，而楊茜堯在今日（4月18日）在個人社交平台上載在家中為女兒開生日派對的照片，楊茜堯胞姊楊卓娜也有帶同女兒到場祝賀。

此外，原來鍾嘉欣回來了香港，她也有出席派對為「小珍珠」送祝福。

▲ 楊卓娜、楊卓娜女兒、鍾嘉欣、（取自IG）

從楊茜堯上載派對照片所見，「小珍珠」一身《冰雪奇緣》（Frozen）Elsa裝出席生日會，打扮非常可愛，其中一張照片天拖住弟弟Eden，盡顯姐姐本色。

在去年10月在加拿大生下第3胎的鍾嘉欣原來已回來了香港，並帶子女齊出席派對，她也在個人社交平台上載派對照片，並寫：「小珍珠，生日快樂！」。

楊茜堯與鍾嘉欣當年在TVB曾合作《溏心風暴》系列、《點解阿Sir係阿Sir》，屬同期花旦卻沒因競爭而不和更成好朋友。

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楊茜堯同時亦在社交平台寫道：

三歲啦，眨吓眼珍珠妹已經長大了，而且還是一個公主迷，由蛋糕到公主裙，甚至底衫褲她都指定要公主造型🤣🤣🤣所以今年的生日派對造型也是她指定的👸🏼👸🏼👸🏼 派對雖然簡單但温馨，謝謝朋友們的參與，最開心係收到Auntie @chungkayanlinda 的信息，回港就立即來看我們同心心一齊慶祝❤️，謝謝你姊妹，時間雖短，但回憶滿滿的❤️❤️❤️😘😘😘 珍珠❤️爸爸媽媽祝福你身體健康，每一天都幸福快樂❤️像小公主一樣，無優無慮❤️我們所有人都很愛你😘😘😘

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