【猝死意外】五月天29歲女歌迷完騷後倒地昏迷　搶救16日家屬忍痛拔喉離世

▲ 五月天29歲女歌迷完騷後倒地昏迷 搶救16日家屬忍痛拔喉離世

台灣天團五月天相隔4年後終於來港開騷，他們較早前亦於高雄世運主場館舉行一連4場演唱會，不過在3月31日第2場演唱會結束後，一名29歲女歌迷在捷運出口附近倒地昏迷，送院搶救16日，延至上周六宣告不治。

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綜合台媒報道，該名29歲吳性女歌迷和朋友專程從新竹前往高雄欣賞五月天演唱會，但當晚散場後，她在高雄世運捷運站1號出口買票時，突然倒地不省人事。

捷運警察見狀立即上前查看，一名路過的護士亦幫忙以「自動體外心臟除顫器」（AED機）急救，救護車到場後緊急將吳女送院，她在救護車上一度失去呼吸和心跳，經院方人員搶救後，恢復生命跡象，並安裝人工心肺，在深切治療部留醫。

可惜治療16日後，仍無法維持吳女的生命，延至4月15日上午，她在家屬忍痛同意拔除人工心肺下離世。據悉，吳女本身有心臟病史。

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拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表是，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣