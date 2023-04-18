【大灣區資助診症】社協：應夠一年覆診三四次　資助額可令醫生或病人因經濟因素有其他考量

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醫務衞生局計劃在下月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，以便利居於大灣區的合資格的香港居民在香港大學深圳醫院接受資助診症服務，每年資助上限2千元人民幣。社區組織協會幹事彭鴻昌今早（18日）於電台節目表示，病人過往要長途跋涉回港覆診，在計劃下可轉到港大深圳醫院接受治療，會便利居於大灣區的長者及港人。

政府曾於2020年11月因應疫情推出特別支援計劃，為因封關而不能自如往返兩地就醫的醫管局病人提供受資助的跟進診症服務。此次推出的新計劃是其延伸。彭鴻昌指出，舊計劃推出兩年多以來，求診人次達5萬多，共耗資3千萬左右，平均每個診症病人的資助在500多元左右。今次計劃提出向每名病人提供二千元資助，若病情穩定，應該足夠一年的求診費用，大約足夠穩定病人每年覆診3、4次。

但他亦表示，目前所規劃的2千元是否需要一年內用盡，如果診症超出2千元是否需要病人自己補貼等細節暫時還未清楚。如果相關醫療費用超過資助額，可能令醫生或病人因經濟因素有其他考慮，例如影響醫生決定是否安排病人更頻密覆診，或者影響病人決定是否接受額外醫療程序等。

工聯會副理事長、工聯會大灣區服務社總幹事曾志文亦在節目表示，現時只有港大深圳醫院提供有關服務，對不少居住於大灣區的港人來講路途遙遠，關注其他港人經營的醫療中心能否加入計劃。她又指，資助額上限二千元，過往一些長者覆診及身體檢查，很多時超出這個數額，也不能使用醫療券，相信很多長者仍會選擇回港求醫。

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責任編輯：解青羽