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【樂基兒傳婚變】傳離婚回港開展新生活　樂基兒分享親子樂洩露疑婚變證據

娛樂 15:53 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

樂基兒於IG分享親子樂。

名模樂基兒（Gaile）於2017年跟從事有機食品生意的美籍商人Ian Chu結婚，婚後育有兒子Hunter，前年樂基兒更返回美國定居。

惟於2月尾，樂基兒於社交平台分享擁著兒子的黑白照，留言指「時間是寶貴當你是共同撫養」，之後有媒體爆料指樂基兒於大半年前跟Ian已離婚。

【驚爆離婚】樂基兒被爆離婚半年秘密返港定居　Gaile日漸消瘦寄情工作再戰模界

只擺放母子合照

樂基兒在今日（4月18日）於IG分享數張兒子的照片，當中寫道：「Swim，Play，Eat，Sleep with my love」，原來返港後兩母子暫居酒店。

從她分享的照片所見，房內設有迷你滑梯、帳篷以及木造小飛機等孩童玩意，而Hunter亦似乎玩得好開心。同時，Gaile又帶愛兒去泳池游水，享受親子樂。

樂基兒與Ian於2017年結婚。

此外，Gaile分享一短片，她拍攝房內的周遭環境，只見小圓枱上擺放了Gaile跟兒子的合照，反而不是一家三口全家福，令婚變傳聞更添真實性。

她亦上載一張擁著兒子的睡前照，另一張黑白照即寫著：「Goodnight from Hunter and I」，似乎Gaile有仔萬事足。

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【驚爆離婚】樂基兒一句說話惹揣測　暗示與老公結束6年婚姻

回港復出模界

樂基兒對上次晒全家福是去年4月，Gaile夫婦往峇里島為兒子慶生，當時她留言：「Hunter生日快樂，真不敢相信你今天已經3歲了！媽媽和爸爸非常愛你，我們永遠能為你做的就是做最好的父母。急不及待地想和你一起度過今天。」

除了2月自揭離婚端倪外，有媒體報導指樂基兒早在大半年前已跟Ian Chu離婚，指二人是和平分手，更協議共同撫養兒子。

Gaile一家三口亦由美國搬回香港居住，樂基兒亦復出接拍廣告，雖然爆出婚變傳聞，Gaile卻未有回應，惟近日她於IG大晒穿上低胸衫的靚相，展示深長事業線，似乎未受婚變傳聞影響。

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