【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗

▲ 電影《假面飯店》劇照

友人在空姐群組提問：「入住酒店，你們會第一時間做甚麼？」

「我一定一定會地氈式檢查床鋪，翻開所有枕頭和被子，檢查有沒有床蝨。」空姐A曾在熟睡後被床蝨咬得遍體紅腫。她拍得床蝨在床上走動的情況，酒店經理見狀，連忙替她更換房間，但已令她睡意全消。為免把床蝨帶回家中，最後她把整個行李篋也掉了。

「我沒遇過床蝨，不擔心，但因為我在酒店房間內經常一絲不掛，所以我會檢查所有角落，特別是面對床的位置，留意是否被人裝了攝錄鏡頭，也會檢查鏡子。」空姐B說。

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「我進房後會第一時間走進洗手間，檢查是否有熱水。我試過某個聖誕節飛抵韓國，換過衣服便匆匆跟其他同事出外用餐。回酒店後準備沐浴休息，才發現熱水爐壞了。我要求換房間，卻一房難求。時屆深夜，酒店無法找到維修人員，最後我無法沐浴，整夜難以成眠。」

「我沒有你們那麼複雜，我進房間後，首要是嘗試連接酒店免費Wi-Fi。經驗之談，有些酒店房間的Wi-Fi接收得非常不好，如果屢試屢斷，我肯定會馬上要求更換房間。」

「我膽子小，很怕昆蟲和老鼠。我試過在印度的酒店房間衣櫃內跑出一隻小老鼠，又試過在英國的酒店房間窗簾後發現一隻大蜘蛛。自此每次到酒店，我都會要求跟男同事同一層的房間，請他們義務替我檢查房間。」

「我入房後，第一時間檢查是否有人躲在洗手間、窗簾後或床下。外國曾有空姐在床下發現一具屍體，好不嚇人。」

「我則第一時間把門口上的防盜眼貼上貼紙，不讓他人看到房內的情況。」

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