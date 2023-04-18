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【見步行步】港女野人領軍撐「行發」　陳若思喪行50,000步

娛樂 13:08 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

四位港女野人做應援！

由J2er「阿發」施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）擔任主持的《見步行步 台灣篇》，二人同「行」於8日內橫跨8個台灣城市進行各式各樣有趣挑戰及體驗。

昨晚（4月17日）一集，「行發」雖然一償心願大啖台南特色小食，可惜卻因為墮進製作組安排的「美食一百分」任務，在極短時間（大約一小時）內暴風式吃下浮水魚羹、米粿、蝦仁肉丸、杏仁茶、芝麻糊、刨冰及牛肉湯。

【見步行步】施焯日蔡景行8日行台灣8個城市　每日平均使費只1000台幣

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狂食喪飲

期間二人不但因擲輸骰仔要吃雙倍份量，更因遇上熱情老闆娘送上超大份芝麻糊，令二人飽至呆滯，行仔更數度作嘔兼眼神死，肚皮更像懷胎十月般。

今晚(4月18日)一集，二人緊接接受「酒精路跑」挑戰，穿梭台南酒吧喪飲特色調酒賺取「旅費」，期間發仔不但飲至瞓地，更對著花草傻笑。

而且更搞鬼的是阿發事後透露，當晚半夜嘔吐的最終是行仔而不是自己：「我醉咗只係瞓覺，但佢竟然半夜起身嘔，真係估唔到。估計都係之前個美食任務食得太飽，我哋嗰日其實食完全日都唔舒服，但最緊要觀眾睇得開心。」 

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不同組別加入
  
向來團結的J2ers，為了力撐「行發」主持的新節目，日前陸續組隊加入「同行」行列，有何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）及陳若思（Amber）的「港女野人組」、黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳國麟（Doniven）的「不正常愛情組」，和胡敏芝（Karen）、馮子亮（Liam）及林俊其（Kris）的「應援啦啦隊組」。

3個組別分別挑戰由荃灣、沙田及葵芳3個不同起點出發，沿著平路一直步行至電視城為終點，3日3組加起來步行距離合共302公里，與「行發」橫跨台灣旅程一樣距離。 

好鍾意「港女野人」去到邊都咁有活力。

「港女野人組」最捱得

3組之中眾望所歸是「港女野人組」最捱得，由於Nicole起行當晚另有工作，4女在九點便在荃灣集合，之後一直咬緊牙關步行至下午五點才抵達電視城，足足花了8小時才完成壯舉！

4人事後報告步行步數，當中以人仔細細的Amber最誇張，竟行了多達50,000步。事後她笑言最難忘是竟然大家都沒有放棄：「行完之後，返到屋企都趷吓趷吓，仲辛苦過拍《港女野人》，因為我哋中間淨係休息咗15分鐘，食完晏之後就冇停過行，為咗可以喺五點之前返到公司。」

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各人挑戰成功

Jessica透露要花3日時間才恢復狀態及體力：「行完隻腳痺晒、抽抽地筋又起晒水泡，痛咗幾日。行嗰日好曬，加上條路真係好長有成30km，好講求意志力同耐力。」並謂很難忘沿途有不少路人為她們打氣。

Honey感嘆表示：「最後100米路好感動，無諗過咁熱血，同埋好開心《港女野人》冇砸爛自己招牌，再次成功達標。」

身為「體力擔當」的Honey事後足足瞓了20小時叉電：「因為行之前嗰日要拍劇，只瞓得1個鐘，行完仲要再開劇拍到凌晨兩點先收工。」

Nicole則憶述最辛苦一段路的經歷：「入將軍澳行秀茂坪斜路嗰度真係好辛苦，因為馬路好多灰塵。」

4人又自認是《見步行步》忠實觀眾：「覺得佢哋好叻，完全感受到佢哋嗰種迷惘同辛苦，我哋都好想試拍女版《見步行步》，一定仲嘈仲多笑料！」​​​​​​

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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