【土豪級家庭】趙文卓5億元逾萬呎豪宅曝光　大女讀瑞士貴族校每年學費過百萬

▲ 趙文卓投資有道，現時一家人居於北京第一豪宅區，其逾萬呎別墅價值約5億港元。

51歲武打巨星趙文卓曾與已故巨星梅艷芳拍拖，2006年趙文卓與內地女星張丹露結婚，育有兩女一子。最近在瑞士貴族學校寄宿的15歲大女放假回國探親，張丹露即分享多張溫馨家庭照，並曝光了其位於北京的超級豪宅的環境，相當寬敞幽雅。

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從多張相片中可見，趙文卓的豪宅室內外的裝潢雅致，巨型客廳及飯廳猶如五星級酒店，即使放置長飯枱L形長梳化都無問題。在梳化背後有落地大玻璃，可看到屋外大樹；而花園則種有大量植物和假山，旁邊還設了水池，環境清幽。趙文卓雖然好有錢，但仍要求子女落手落腳打掃大花園，培養子女的自理能力與責任心。

▲ 趙文卓與內地女星張丹露育有兩女一子。（微博圖片）

有當地地產代理在小紅書指出，趙文卓的豪宅位於北京東山墅，有北京市第一豪宅之稱，小區內共有155棟獨立別墅，面積最細由4百平方米（約4,300呎）起，每一棟別墅都有超大花院，並自帶庭院、泳池。趙文卓的豪宅值4.5億人民幣（約5.1億港元），而其鄰居的房子正掛牌出售，面積多達1,150平方米（逾1.2萬呎）。

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趙文卓曾拍攝多部黃飛鴻電影，是票房保證，片酬全盛時期高達2,000萬元一部，他會將片酬用作「買磚頭」保值，單是在北京就擁有6棟別墅加10個物業，還供得起15歲大女「玫瑰」趙紫陽去瑞士升讀貴族學校「羅西學院」（Institut Le Rosey），同學都是非富則貴，更有不少皇家貴族，名人校友包括比利時國王阿爾貝二世、伊朗國王巴列維、摩洛哥王子雷尼爾等。

張丹露曾透露女兒在學校的成績卓越，每門功課除了中文第二，其他課程都是全班考試排名第一，其中包括以前沒學過的歷史和用法語授課的地理，對女兒成為「學霸」感到驚訝和欣慰，但每次都會告訴女兒不要太累，健康比成績重要，只要有付出努力就可以。

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羅西學院創建於1880年，是瑞士最古老的私立貴族寄宿學校，學校提供從高小至高中課程，學生在高中可選讀IB或法國的Baccalauréat考試。校園設有馬場、音樂廳，甚至遊艇等「貴族級」的配套，讓學生體驗上流社會的社交生活，並裝備十八般武藝。

該校學費連寄宿費於2011至12年度已增至12.5萬瑞士法郎（約109萬港元），是全球學費最貴學校。校方指，該校每年有30%畢業生前往英國牛津、劍橋大學、美國常春藤聯盟、麻省理工學院等著名學府就讀。

儘管學費高昂，申請入學的人卻仍不少，入讀亦非易事。據學校網頁顯示，學生需提交申請表及其就讀學校校長推薦信，羅西學院會相約學生前往校園參觀及進行數輪面試，若學生未能親身到校，亦可通過Skype面試。校方每年收到超過400份申請，但僅錄取80至90名新生。

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責任編輯︰林綺玲