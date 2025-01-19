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萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

《萬千星輝頒獎典禮2024》麥美恩

【萬千星輝頒獎典禮 / 麥美恩 / 許文軒】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》於今晚（1月19日）假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行。

在開騷前的紅地氈環節上，有份角逐「最佳女主持」的麥美恩（Mayanne）與馮盈盈、陳懿德進場，她與在紅地氈負責做司儀的緋聞男友許文軒碰頭即大耍花槍，麥美恩更「反客為主」問有份角逐「最佳男主持」的許文軒情是否緊張。

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩有好重要事宣布

同時，麥美恩更稱︰「如果許文軒攞最佳男主持，我喺台上有好重要嘅事項要宣布﹗」此言一出即令現場眾人起哄，麥美恩更即從右手中指除下戒指稱︰「我準備咗㗎喇﹗」眾人包括許文軒也不禁「嘩」出聲。

然後麥美恩對許文軒說︰「你嘅size嚟㗎﹗大家拭目以待﹗」他只好無奈稱︰「你喺邊度搵番嚟㗎？」麥美恩續說︰「記者朋友幫幫手，放大個標題，麥美恩有下半生重要事項要宣布﹗」許文軒尷尬地笑說︰「你問我緊唔緊張，我依家就感受到緊張啦！」

可是麥美恩推一推他說︰「你行開啦！你畀番個位德德（陳懿德）啦﹗」許文軒只好說︰「究竟我攞獎定唔攞獎好？佢隻戒指邊度搵？我都唔知道，可能係贊助嘅。」

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