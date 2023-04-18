【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻

▲ 正式做人妻！

已故賭王三房千金何超蓮在今天（4月18日）與內地男星竇驍結婚，正式出嫁榮升人妻，二人在峇里島舉行盛大婚禮。

有指超蓮和竇驍一直不想搞高調的豪門式婚禮，只想與至愛的親朋好友低調共度浪漫人生時刻，加上雙方親友眾多，為免大家舟車勞頓，故在雙方家長同意下，最後決定峇里婚禮只邀請好友，稍後返港才低調宴請親友。

因此早前甚至有指超蓮母親三太陳婉珍會缺席婚禮，不過在今日竇驍上載到社交網的照片所見，三太亦有現身送女兒出嫁見證幸福。

【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛 婚禮布置曝光似仙境

超蓮三對龍鳳鈪出嫁

從照片所見，超蓮一身紅金色裙褂，戴三對龍鳳鈪，盡顯高貴，金飾及打扮不是太誇張，一如他們所表示想較低調。

至於在另一輯婚照中，超蓮穿上透視婚紗，躺在竇驍懷中，一副情深樣子望着對方，竇驍則輕吻其臉頰，之後超蓮又換上另一條長裙，與竇驍跳舞，場面浪漫。

竇驍留言表示：「三餐四季」，超蓮則轉發並留言：「餘生漫漫」。

▲ 三太有份見證女兒出嫁。

婚禮氛圍感人浪漫

竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。

他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。

整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：江美儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R