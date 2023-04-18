【樂極生悲】懸崖邊玩「太空椅」突解體　男子連人帶椅高空墜落

▲ 懸崖邊玩「太空椅」突解體，男子連人帶椅高空墜落。

秘魯一名男子近日於懸崖邊遊玩「太空人訓練椅」時，裝置突然鬆脫「解體」，男子隨即連人帶椅墜落下山，場面十分驚險。有旁人錄到約20秒片段，並上載完整事發經過的影片在社交平台上被瘋傳。

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綜合外媒報道，事發於秘魯阿亞庫喬（Ayacucho）Cabrapata觀景台，有觀光公司在崖邊設置了一座由金屬架組成、模仿太空人訓練椅的遊樂設施，中間座椅位置可上下左右翻轉，乘坐者可一邊感受「刺激」，一邊俯瞰欣賞阿亞庫喬全景。

從影片中可見，該名男子扣著安全帶坐上「太空椅」，隨後由工作人員在一旁手推轉動設施。男子一開始驚呼連連，表現出興奮，而旁觀者亦一直發出笑聲。當男子迴轉數圈後，座椅連框架突然一同鬆脫，隨即男子連人帶椅跌向崖邊墜落下山，旁觀者亦由原本的笑聲變成驚叫聲，崖上只剩餘兩條原本支撐住「太空椅」的鐵柱。

據當地媒體報道，該名男子即時送往醫院治療後僥幸生還，原因可能是綁在男子頭上的框架保護了他的頭部，使他倖免於難，而男子目前正在康復中。

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據悉，秘魯該懸崖觀景台以其壯觀的景色而深受遊客歡迎，而類似的極限遊樂設施亦在該景區大量湧現，以吸引遊客。出於安全顧慮，當地官員正在嚴厲打擊相關場所，並將其關閉，稱通過安全檢查之前不准營運。

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責任編輯：羅嘉欣