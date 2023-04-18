  • 29°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 14:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂極生悲】懸崖邊玩「太空椅」突解體　男子連人帶椅高空墜落

健康 13:19 2023/04/18

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

懸崖邊玩「太空椅」突解體，男子連人帶椅高空墜落。

秘魯一名男子近日於懸崖邊遊玩「太空人訓練椅」時，裝置突然鬆脫「解體」，男子隨即連人帶椅墜落下山，場面十分驚險。有旁人錄到約20秒片段，並上載完整事發經過的影片在社交平台上被瘋傳。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】8款總評4星或以上抽濕機　$2100平價款媲美貴價貨

綜合外媒報道，事發於秘魯阿亞庫喬（Ayacucho）Cabrapata觀景台，有觀光公司在崖邊設置了一座由金屬架組成、模仿太空人訓練椅的遊樂設施，中間座椅位置可上下左右翻轉，乘坐者可一邊感受「刺激」，一邊俯瞰欣賞阿亞庫喬全景。

從影片中可見，該名男子扣著安全帶坐上「太空椅」，隨後由工作人員在一旁手推轉動設施。男子一開始驚呼連連，表現出興奮，而旁觀者亦一直發出笑聲。當男子迴轉數圈後，座椅連框架突然一同鬆脫，隨即男子連人帶椅跌向崖邊墜落下山，旁觀者亦由原本的笑聲變成驚叫聲，崖上只剩餘兩條原本支撐住「太空椅」的鐵柱。

據當地媒體報道，該名男子即時送往醫院治療後僥幸生還，原因可能是綁在男子頭上的框架保護了他的頭部，使他倖免於難，而男子目前正在康復中。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，秘魯該懸崖觀景台以其壯觀的景色而深受遊客歡迎，而類似的極限遊樂設施亦在該景區大量湧現，以吸引遊客。出於安全顧慮，當地官員正在嚴厲打擊相關場所，並將其關閉，稱通過安全檢查之前不准營運。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【樂園驚魂】英國最高過山車半空中故障　遊客徒步從72米高路軌逃命
12:30 2023/04/16
【樂園驚魂】英國最高過山車半空中故障　遊客徒步從72米高路軌逃命
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
12:06 2023/03/20
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
13:22 2022/11/09
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺

你可能感興趣

【樂園驚魂】英國最高過山車半空中故障　遊客徒步從72米高路軌逃命
12:30 2023/04/16
【樂園驚魂】英國最高過山車半空中故障　遊客徒步從72米高路軌逃命
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
12:06 2023/03/20
【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
13:22 2022/11/09
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
網絡熱話 治療 秘魯

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
12:45 2023/04/17
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
【移民英國】YouTuber攜妻兒3年移民台灣+英國　火速回流遭網民鬧爆：非常兒戲
10:03 2023/04/17
【移民英國】YouTuber攜妻兒3年移民台灣+英國　火速回流遭網民鬧爆：非常兒戲