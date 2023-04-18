【可持續發展】迪士尼實施多項節能減排措施　逾75%照明系統採用LED燈

▲ （迪士尼提供）

4月22日為「世界地球日」，向普羅大眾宣揚環保，提醒大家珍惜地球資源的重要性，亦要作出實際行動保護環境。香港迪士尼樂園度假區配合全球迪士尼「DisneyPlanetPossible」計劃，在營運期間節約能源、減低排放和避免浪費，讓下一代享有可持續發展的未來。

全港最大型的太陽能發電系統

為了減少碳排放，香港迪士尼在後台多個地點安裝太陽能發電板。在2022-2023年度，香港迪士尼增設了多達2,300塊太陽能發電板，現時合共設置超過7,500塊，為全港最大的太陽能發電系統，覆蓋度假區47個地方，預計總發電量為每年超過330萬度電，足以供應超過1,000戶三人家庭一年的用電量。

度假區的太陽能發電系統亦採用智能系統和優化器，加強管理和提升系統的營運效能，團隊可以透過手機應用程式實時監察每一塊太陽能板的運作效能和使用情況，有助系統管理的工作，保障整個太陽能供電系統的穩定性，以及發揮最大效香港迪士尼致力開發可再生能源，由2018年發展太陽能發電系統開始，已獲得政府及社會不同界別的認證，包括機電工程署頒發的「模範獎」及「最佳物料」，以及中電頒發的「可再生能源大獎-傑出獎」。

另外，香港迪士尼將於今年下半年在後台的演藝人員停車場，加蓋一個大型太陽能系統，計劃將會是香港首個室外停車場太陽能系統，一共超過400塊太陽能發電板，每年可產生超過20萬度電，足以供應超過60戶三人家庭一年的用電量，更可為80個停車位提供遮蔭。

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增設電動車充電位

駕駛電動車取代傳統汽車可減少碳排放，有助減低路面空氣污染情況，對市民的健康有莫大幫助。為了配合政府展開電動車普及化，香港迪士尼在度假區內的停車場安裝超過100個電動車充電站，更加可供車輛免費使用，鼓勵賓客和演藝人員使用電動車取代傳統汽車。

城堡護城河設有儲水空間

奇妙夢想城堡前的護城河，在城堡匯演時發揮重要作用，例如音樂噴泉、水幕投影等表演效果。在設計奇妙夢想城堡時，香港迪士尼已考慮到珍惜水資源這一點，在城堡的護城河下加入維修用儲水缸，當需要降低水位進行維修工作時，護城河的水可以在水缸作臨時儲存，以大大減低水量。

擴大LED照明系統

香港迪士尼陸續將舊有照明裝置更換成LED燈，積極履行減少用電的計劃。到目前為止，度假區已經有超過75%的照明系統採用LED燈光。

讓SEN孩子享受大自然

香港迪士尼一直着重綠色環境，每個主題園區都擁用不同風格，一草一木都經過悉心編排，務求為顧客帶來既舒適又有迪士尼特色的環境。為了向不同人士展示樂園的綠色環境，香港迪士尼將於4月及5月舉行園藝導賞，迪士尼義工更先參加分別由香港迪士尼園藝部及香港基督教女青年會為導賞團特別安排的培訓，令迪士尼義工增加相關知識，有助進一步了解SEN兒童及家庭的需要，他們會在4至5月期間，協助帶領約100名有特殊教育需要的兒童及家庭參與樂園的園藝導賞團，介紹園區的園藝特色，讓小朋友在一個舒服的環境欣賞大自然，既有趣又富教育意義。

酒店實行環保措施

香港迪士尼所有酒店客房的冷氣都採用中央調節系統，並配備感應器調節溫度，減低耗電量；為節約用水和節約能源，客房的水龍頭和花灑亦安裝了省水器，燈光亦更換成LED照明；酒店亦減少使用塑膠用料，或以其他環保材料取代塑膠，例如客房的沐浴套裝已換成可補充設計，拖鞋和浴袍都沒有塑膠包裝，餐廳亦使用外賣木餐具，同時亦不再提供塑膠外賣盒及膠飲管。

出售環保購物袋

香港迪士尼希望與顧客共同為環保出一分力，鼓勵顧客自備購物袋，減少使用一次性膠袋，近日推出新款可重用購物 袋，現有Duffy與好友或米奇老鼠圖案兩款選擇，可手挽亦可作單肩袋。

香港迪士尼指，會持續與社會業界緊密合作，採取不同方法及措拖為地球出一分力，為下一代建設更美好的生活環境。