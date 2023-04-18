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【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工

親子 13:17 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

睇相都企企理理！

香港租金昂貴，租間套房動輒近萬元，幾千元那些更有可能要跟人共用廚廁！隨著香港與內地正式通關，加上沙中線開通，羅湖及落馬洲可以直達金鐘，有在港島區返工的港女就到深圳租樓，更將單位內部照片公開放上網，25坪（約260呎）開放式間隔包傢俬及基本電器，月租只需$1900人民幣(約$2100港元），帖文卻引來網友瘋狂留言，但反應兩極！

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港女於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」，上載在深圳新租房子的照片，留言「愛上深圳、住埋喺深圳」。從照片所見，裡面有一套廚櫃、雙人床、書枱及衣櫃，窗外景觀欠奉，望對面樓。帖文引來網友海量留言詢問月租多少錢及位置，樓主都逐一回覆，表示房子位置近福田口岸，25坪(約260呎）、月租$1900人民幣(約港元$2100)，如果低層更便宜，只租$1700人民幣(約$1900港元)，但樓主怕嘈吵，所以加了$200人民幣租高層單位。

    點擊圖片放大
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樓主在回覆網友的留言中表示，自己在港島區返工，計算過一程車約1小時20分鐘，每日約用3小時來回中港，但樓主表示

都唔係好辛苦，因為住得好近口岸。

而網友留言反應兩極，有人睇過相後留言表示「sorry以為竹篙灣開番」，而樓主就高EQ回應「其實我一個人住冇乜大要求，最緊要就係慳錢而又住得舒服。」、 又有網民留言「加多一千左右住好啲」，樓主就說「我冇乜錢，所以盡量慳」。

亦都有網友大讚樓主決定正確：「望落都好企理，好過香港住劏房」、「最緊要舒服，近關口又方便，放假係深圳行街食嘢好方便，雖然搭車辛苦啲計返平過劏房！」、「其實除笨有精，一個月返多咗嘅交通費，都慳過喺香港租樓一大截」。

點擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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