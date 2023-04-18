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【停止運作】無綫big big channel摺埋　5月2日停運

社會 13:07 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

無綫TVB社交平台、手機應用程式「big big channel」將於5月2日停止服務。用戶日後可通過瀏覽TVB.COM網頁觀看內容。

big big channel 是TVB在2017年7月推出的一個集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體。現時big big channel的主版面分為「最HIT、直播、藝人、達人、煮食、搵食、扮靚、親子、後生仔」共9個類別。

藝人、中日韓台網絡紅人可在平台進行直播及拍攝影片進行上傳，平台會為發帖者為該影片貼上的標籤進行分類。用戶可在直播時留言與藝人及達人互動，以及進行心情標記，用虛擬代幣贈送付費禮物等。

該手機應用程式將於5月2日停止服務。公告表示用戶日後可通過瀏覽TVB.COM的網頁觀看內容。

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責任編輯：解青羽

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