【醫療糾紛】包皮割到一半突被加價　男子亂刀捅死醫生判無期徒刑

▲ 包皮割到一半突被加價，男子亂刀捅死醫生判無期徒刑。（iStock圖片）

廣西柳州一名30歲男子去年因生殖器出現不明顆粒，前往醫院求診，接受割包皮手術，但在過程中，醫生突然加價，事後男子認為醫生趁機敲詐，於是持刀衝進醫院亂刀捅死涉事醫生，最終被法院以故意殺人罪判處無期徒刑。

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據《澎湃新聞》報道，黃男去年6月因生殖器出現不明顆粒，懷疑自己染上梅毒或愛滋病，於網上找到一名自稱是柳州魚峰區某醫院的李姓醫生，並約好翌日到該醫院檢查。

當日，男子在父母陪同下搭的士前往醫院，沒想到陰錯陽差被載到另一間醫院，黃男還沒開口便被前台職員帶到53歲梅姓醫生的診間，被診斷為包皮過長、陰莖短小、器質性早洩等問題，並安排接受包皮環切手術。

術後留院觀察期間，黃男才得悉，在手術過程中，醫生告知其父母，黃男的生殖器只通了一半，恢復正常需要疏通80%，黃父逼於無奈下只好繳付費用，最終醫院共收取1.2萬元人民幣（約1.4萬港元）的醫療費。

其後黃男接到原來預約醫院的電話，認為自己遭到梅醫生敲詐，於是心生怨恨並萌生了殺意，他以外出買水為由，到醫院附近的商店買了一把水果刀，衝進醫院2樓的辦公室，向梅醫生的胸部連捅多刀，使其失血過多死亡。

柳州市中級人民法院近日就案件作出判決，依故意殺人罪判處黃男無期徒刑，並賠償受害醫生家屬6.7萬元人民幣的經濟損失。

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責任編輯：羅嘉欣