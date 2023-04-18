【香港郵政】5.4發行夏季6節氣為題郵品　明起率先推售正式首日封

▲ 香港郵政5月4日發行以夏季6節氣為題的郵品。（香港郵政提供）

香港郵政今日（18日）宣布，以「二十四節氣──夏」為題的特別郵票及相關郵品5月4日（星期四）推出發售。

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「二十四節氣」是指中國古人透過觀測太陽周期運動、季節和物候規律，配合社會發展演變而成的時間知識體系，實踐於傳統農業生產和日常生活。中國內地申報的「二十四節氣──中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐」提案，於2016年列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

繼2020年發行以「二十四節氣──春」為題的特別郵票，香港郵政續以「二十四節氣──夏」為題發行一套6枚郵票、一張小全張及相關集郵品，以繽紛的色彩介紹夏季6個節氣，分別為立夏、小滿、芒種、夏至、小暑及大暑，延續「二十四節氣」郵票系列。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日（19日）起發售「二十四節氣──夏」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品五月四日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局5月4日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／紀念封／自製封。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：陳麗娜