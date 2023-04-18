【上訴刑期】咬甩趙家賢耳囚14年半　無業漢准就刑期提上訴許可

▲ 上訴人代表大律師之一容海恩（右）。（林育慧攝）

無業漢涉於於2019年11月，在太古城中心外咬甩前東區區議員趙家賢左耳，另襲擊3男女，早前就意圖而傷人等共4罪被判監14年半，無業漢今（18日）向上訴庭就刑期申請上訴許可獲批。上訴庭明言案情非常嚴重，判監10年是無可避免，判監14年半則具斟酌餘地，故就刑期批出上訴許可。另外，庭上披露就趙家賢等共4人之民事索償，上訴人已賠償連同訟費共約500萬。

上訴人陳真（53歲），早前經審訊後被裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成。控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，同日襲擊梁瑩瑩。

4名受傷事主早前已分別入稟向上訴人索償，庭上披露，上訴人已向4人作出賠償連同訟費共約500萬元。據悉，趙獲賠償190萬元，其餘3人分別獲償25萬至100萬元，餘款為訟費。

上訴一方陳詞時指，原審法官判刑時，就上訴人之求情理由沒有給予充分比重，如事發時社會氣氛及操普通話人士會被針對。上訴一方又指，原審法官沒有考慮上訴人之心理評估，包括患抑鬱及酗酒，只提及抑鬱與傷人無關，認為具爭拗之處。

上訴庭指出，原審法官於計算判刑起點時多加了刑期，質疑事件相關，難以分開。控方則指3人遇襲後，趙家賢才出現，相隔約1分鐘，因此部份刑期應分期執行。控方認為總體刑期14年半屬重，但屬可接受範圍。

控方指根據案發時的社會氣氛，加上事主創傷嚴重，趙接駁耳朵不成功，須縫針逾80針，留院19天。控方指事件只涉輕微爭執，卻涉及用刀是不能接受。上訴庭則指原審法官判刑時未有提及考慮了社會事件，控方則指已提及政見問題。

上訴庭認為，有關上訴理據具爭拗之處，故批准就刑期之上訴許可。上訴庭明言，判監10年是無可避免，因案件非常嚴重及不能接受，至於判監14年半則具斟酌餘地。

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記者：林育慧