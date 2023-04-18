【忠犬八公】參演田園犬由狗肉市場救出　曾傳拍戲後失蹤導演親自澄清

▲ 本身亦為導演的馮小剛，今次只任演員，跟忠犬「八筒」合演動人故事。

1987年日本電影《八千公物語》感動人心，09年亦有李察基爾主演的荷里活版《秋田犬八千》（Hachi: A Dog's Tale），最新的改編版本為內地導演徐昂執導的《忠犬八公》，由金馬影帝馮小剛及金馬影后陳冲合演夫妻，

《忠犬八公》改編自新藤兼人原著劇本的《八千公物語》，當年該片意念源自「忠犬八公」的真實事蹟，紀念日本二、三十年代最具傳奇色彩的秋田犬「阿八」（生於1923年11月10日，卒於1935年3月8日。）

▲ 影片以數十年的家庭變化，展現世事變遷。

牠生前習慣每日到東京澀谷車站迎接其主人上野英三郎教授下課歸來，甚至在主人死後也一直堅持在車站等了10年，令世人動容。後來在牠離世前澀谷站前更立了一座表揚牠的「忠犬八公」銅像，從此成為著名的旅遊景點

狗狗改名「八筒」

2023年版本的《忠犬八公》，將狗主角設定為內地數量最多、分布最廣的犬種「中華田園犬」，亦即常見的土狗、大黃狗或柴狗，其天性溫順忠實、親近認主，因而廣受喜愛。

導演徐昂認為中華田園犬長得非常好看，雖然因是田園犬常被疏於照顧，但這犬種的忠誠度很高，一生幾乎只認唯一的主人。同時牠很安靜，未必常陪主人玩，但當主人站起來或有陌生人來訪，牠都是第一個做出反應的，故希望藉影片令人們更愛中華田園犬。

▲ 5 戲中動用18隻田園犬分別扮演主角「八筒」不同時期。

本片一共動用了18隻不同年齡的中華田園犬，分別飾演不同年紀的八筒。其中4隻佔戲比較多的狗狗，包括演老年八筒的大黃，本是來自四川雲陽，是三峽建設時期的「遺孤」、流浪犬。

狗主角身世悲慘

原來在戲中演「八筒」的其中一隻田園犬「大黃」，是劇組從狗肉市場救回來，大黃更因曾目睹同類被宰殺而留有陰影，對人類感到害怕，但在劇組悉心照料下，才回復親近性格。

此戲的動物組導演郝帥在製作特輯中證實，當中好些小狗都是買回來，因擔心牠們被人殺掉當食物，故都先帶回來，改變了牠們的命運。

▲ 舒淇曾跟其中一隻黃犬合照。

另外，影片拍完後，曾有傳參予拍攝的狗狗去向不明，後來製作團隊作出澄清，指完成拍攝的部分狗隻仍繼續留在動物演員團隊，等待其他演出機會；其餘狗隻則全數獲領養，部份亦成為本片劇組成員的家庭成員，演員舒淇也曾分享跟其中一隻戲中狗狗的合照。

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