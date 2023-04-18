【變種病毒】Arcturus肆虐印度連續4天確診破萬　新冠確診者現結膜炎症狀

▲ Arcturus肆虐印度，確診者連續4天破萬。

Omicron變種病毒Arcturus（XBB.1.16）近日現蹤本港，而該病毒株目前亦有擴散趨勢，除了已蔓延至英美、新加坡等29個國家及地區外，在首度發現該病毒株的印度，由4月12日至15日，已連續4天新增破萬宗病例，掀新一輪確診潮。

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據印度衛生部通報，當地4月12日錄得10,158宗確診個案，到15日錄10,093宗確診，連續4天新增破萬宗確診個案，整體確診人數逾5萬宗。

有見疫情升溫，印度部分省分已召開緊急會議，商討防疫對策，以及協調醫療資源分配，部分地區更已下令重啟口罩禁令，包括位於北部的Haryana。當局估計未來10至12天內疫情會進一步升溫，惟亦強調暫未面臨緊迫的醫療壓力，籲民眾毋須過份恐慌。

Arcturus又名「大角星」，是Omicron亞種變種病毒，具高度傳染性。除了會令感染者出現高燒、咳嗽、流鼻涕等症狀外，更會多了一種重要病徵，就是會出現「結膜炎」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日（17日）接受電台訪問時表示，雖然病毒傳播性較高，亦相對較多兒童患者出現結膜發炎的症狀，不過病毒的嚴重性未有增加，出現病例的地方亦未見死亡及重症個案有上升趨勢，籲市民毋須過份擔心。

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責任編輯：羅嘉欣