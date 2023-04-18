【億萬駙馬】竇驍成功抱得美人歸娶何超蓮　曾打3份工養家為慳錢不吃早餐

已故賭王三房千金何超蓮在今天（4月18日）與內地男星竇驍結婚，在峇里島舉行婚禮，愛情修成正果。

現年34歲竇驍在2019年4月28日被拍到與何超蓮於電梯激吻，戀情由此曝光，而他亦是何超蓮繼與吳克群分手後公開承認的藝人男友，而二人亦不時在網上放閃。

何超蓮是何家千金，家世顯赫無人不知，至於竇驍出生於西安，約10歲隨父母移民加拿大，可是因為初到異地，家人未及把財產放入銀行卻被盜光，竇驍一家變成貧苦家庭。

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演《山楂樹之戀》入行

當時，竇驍亦非常懂事堅強，為減輕家中負擔交學費，他曾1天打3份工：髮型屋學徒、夜市中的舞台燈光師及餐廳洗菜。

之後，他本打算往英國讀書，攻讀髮型設計和化妝。後來受朋友影響參加了加拿大的一個比賽奪冠，才有了想成為演員的目標，於是在2008年回流中國內地考北京電影學院表演系。

2010年，當時仍在唸書的竇驍，因主演由張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》成名，正式開展演員之路。不過，竇驍曾透露在劇組試鏡時，因去了10次試鏡，車費共要240元，對當時的他已是很大負擔，故他為慳錢經常不吃早餐，午餐也只吃6元的粉絲湯。

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憑《楚僑傳》走紅

《山楂樹之戀》上映後，他參演《金陵十三釵》、《新步步驚心》、《破風》等，惜演藝事業一直未有大突破。直至2017年播出大熱劇集《楚僑傳》，他在劇飾演燕洵，演技拿捏恰到好處的他備受觀眾賞識，粉絲與身價頓時暴升。

出道以來，竇驍與不少知名女星傳出緋聞，包括周冬雨、張鈞甯，及陳喬恩等，但一直均未有承認。他曾於內地節目上公開擇偶條件，指希望女朋友是「有性格、待人接物友善，及心地好的女孩。」

至2019年他與何超蓮戀情曝光，雖然竇驍的家境普通，而富家千金何超蓮並不介意對方出身，不時曬恩愛外，當年賭王離世時，竇驍也有出席幫忙打點，又被發現來港時進駐三太的住所，當時已證其何家女婿的地位非常穩妥，現在終於正式把何超蓮「私有化」。

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