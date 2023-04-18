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【47人初選案】衞生服務界無開協調會議　趙家賢稱戴耀廷穿棱協調參選人

社會 13:57 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

衞生服務界無開協調會議，趙家賢稱戴耀廷穿棱協調參選人（資料圖片）

民主派初選案今（18日）續審。控方證人趙家賢續接受辯方盤問，趙同意戴耀廷曾發放衞生服務界的協議文件，但該界別沒有舉辦協調會議。趙稱，戴曾透露有個別聯絡此界別參選人，形容戴似穿梭協調。趙又稱，該界別走得較前的人早年全取選委會30席，加上反修例事件時，醫管局有新工會成立，該批新人倡議辦初選。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文續盤問控方證人、時任民主動力召集人趙家賢。趙確認，衞生服務界沒有進行協調會議，但戴耀廷在2020年6月在組織者群組發放了一份協調機制協議文件。庭上展示的文件顯示，參與該界別的協調機制的人會積極運用立法會權力否決預算案。趙稱，戴曾透露有個別聯絡此界別參選人，形容戴似「穿梭協調」。

法官李運騰關注，該界別沒有進行協調會議或選舉論壇，為何要舉辦初選。趙供稱，民主派多年來在該界別贏得議席，香港護士協會主席李國麟連任數屆，趙形容協會支持民主，很溫和及務實。

趙續指，2016年（應為2017年）選委會選舉中，由一群「行得前少少」支持民主派的醫護界人士全取30席，該批人士認為李的政見太溫和和保守。後來2019年的反修例事件，醫管局有新工會成立，令功能組別的勢力板塊起了一些轉變。趙同意法官所指，當時較進取的人佔上風，趙稱那些人希望成為立法會代表。

沈指出，協調會議上並無規則訂明如何取得共識，趙稱自己留意不到有正式文件或制訂達致共識的方法。趙指，不同光譜的民主派會上很給戴面子，亦很信任區諾軒，以致會上有細微的爭議點時，與會者即場不大有異議。

沈續指出，新界東第2次會議的投票並非正式投票，趙同意並稱「正式會講明正式」。趙另稱，新界東及九龍西首次會議均沒就否決預算案達成共識，當時與會者仍討論中。沈指出，黃及林從來沒有同意或承諾否決預算案，趙表示兩人沒特別表態。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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