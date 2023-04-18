【大灣區醫護】盧寵茂歡迎大灣區醫護抵港　稱來港醫護經嚴格挑選

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「大灣區醫療人才交流計劃」83名醫護人員昨日抵港。醫務衞生局局長盧寵茂表示，代表特區政府向各位參與「大灣區醫療人才交流計劃」的廣東省醫生、護士和中醫專家表示熱烈歡迎。

他指，作為訪問學者來港作指導交流，每位均是經過嚴格挑選，經驗豐富的醫護人員。當中，有部分人員更是去年新冠疫情期間援港醫療隊的成員，我謹代表特區政府及醫管局對你們去年的付出和努力表達最衷心的謝意

盧寵茂亦提到，「大灣區醫療人才交流計劃」為兩地醫護人員臨床交流學習開闢一個可持續的渠道和機制，亦對進一步深化粵港合作並延續兩地醫護團隊在疫情中建立的專業合作關係有重要意義。長遠而言，交流計劃將有助促進兩地醫護人手及臨床服務產生協同效應，從而提升大灣區的整體醫療服務質素，互為裨益。

他指，衷心感謝廣東省衞生健康委員會和醫院管理局在籌備計劃過程中，付出大量努力，促成這次計劃成功落實。

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責任編輯：陳展棋









