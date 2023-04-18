【蔡瀾摔跤】蔡瀾失蹤逾月終蒲頭 自揭摔跤碎骨須入院休養
社會 15:08 2023/04/18
現年81歲的作家蔡瀾早前宣布因病停止更新日記後，已有近1個月沒更新近況。他今日（18日）突然發文，引起粉絲關注。
他透露，因股頸骨被意外摔碎，「不想做任何事」，日記亦未有再續之期。
蔡瀾有在社交平台每日寫日記的習慣，不過自上月23日，專頁發文指：「日記主人抱恙，暫停數日。又，住院跟吃危險料理及淡水魚刺身無關，請放心。一笑。」在此之後日記便再無更新，引起網民關注。
專頁今日終再發文表示，蔡瀾早前因摔跤，把股頸骨摔碎，隨後已由醫生更換金屬骨，現時正在醫院休養。他又稱，此病「手尾很長」，故心情不佳，亦不想做任何事，日記亦將停更：
日記何時再續，也不去想了，請大家給我一個空間。日後再談。
而網民也紛紛留言，希望蔡生盡快復元：
想寫就寫，開心就可! 早日康復!
靜心休養，早日康復
活著就好，其他先不管
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津