【藐視法庭】涉上載警員婚照兼「起底」　 攝影助理認藐視法庭囚2個月獲緩刑

▲ 涉上載警員婚照兼「起底」， 攝影助理認藐視法庭囚2個月獲緩刑。（資料圖片）

攝影助理於高級督察舉行婚禮時，將兩張婚禮照片上載於連登討論區，寫上「今日我老死結婚一齊祝福佢」，並連結網上有關該警員之個人資料。律政司指攝影助理違反「起底」禁令及誠信，指控民事藐視法庭，今（18日）交付高等法院處理。律政司指答辯人主動拍照及上載，不接納因一時衝動而違反禁令。法官經考慮後判監2個月，緩刑1年，須支付訟費8萬元。

申請人律政司司長，答辯人楊軒桓（27歲）。

律政司司長代表指出，高級督察於2020年6月7日舉行婚禮，同日有人發現2張婚禮照片被上載至連登討論區，寫上「今日我老死結婚一齊祝福佢」，並附上網上新聞標題「銅鑼灣放火暴徒 網友肉搜竟是飛虎假扮的」，事件於同月11日報警處理。

律政司一方指，答辯人承認因以為網上新聞所指的喬裝示威者為新郎，遂於網上截圖該高級督察的個人資料，並披露婚禮場地。有關帖文於半小時內共有24個回應，有人留言稱新娘應被南亞人集體強姦。

律政司一方指，本案較同類案嚴重，事主選擇高私隱地方舉辦婚禮，答辯人在場因其攝影助理身分，卻利用其工作身分，違反誠信及保密協議。答辯人不只上載帖文，更拍下照片和上載，而當時婚禮仍在進行中，令事主及家人擔心人安全問題，故不接納是一時衝動。律政司一方指，答辯人主動於討論區作出「起底」行為，意圖傷害及滋擾事主，法庭應作出阻嚇性刑罰。

答辯人代表律師求情指，對事件感到後悔，坦白承認責任，涉案帖文於翌日已被移除，答辯人亦已作補救行動，並向事主夫婦及受影響人士致歉，望法庭考慮判處緩刑，

代表律師續指，答辯人事前並不知道事主身分，故不存在違反誠信。法官則表示不同意，但接納答辯人並非有預謀。法官考慮陳詞後，判入獄2個月，緩刑1年，須支付訟費8萬元，稍後頒布書面判決。

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記者：林育慧