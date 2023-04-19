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林健鋒大派許龍一親筆簽名Cap帽　哪些人有份？

政治 23:18 2023/04/19

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

經民聯立法會議員林健鋒。（林曉君攝）

香港高爾夫球新星許龍一上月在「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠，是首位奪得亞巡賽冠軍的香港球手，許獲得參加四大滿貫之一「英國公開賽」的參賽資格，是自1959年後，首名土生土長的香港球手取得相關資格。

賽事在粉嶺高球場進行，除了熱愛高爾夫球的經民聯立法會議員林健鋒在場見證，當日還有多位議員亦在場，包括新民黨主席葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、體演文出立法會議員霍啟剛、選委界議員簡慧敏、鄉議局主席劉業強等人，眾議員頓成許龍一「小粉絲」，為其歡呼。

球帽上有許龍一親筆簽名。（林曉君攝）

眼見眾同事為之著迷，林健鋒今日就大派「福利」，向當日有份看比賽的議員同事，送上有許龍一親筆簽名的Cap帽，眾人都覺得開心及興趣，估不到林健鋒真的能幫忙拿到簽名。除了當日觀戰的議員，新思維狄志遠亦主動表明希望擁有，林健鋒來者不拒，亦大方送上。

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撰文 : 傅流螢

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