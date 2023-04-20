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【大灣區】李家超明率高官、議員考察大灣區4城市　陳國基、梁君彥任副團長

政治 18:07 2023/04/20

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李家超明率官員、議員訪大灣區4城市。（資料圖片）

港府宣佈，行政長官李家超明日率領香港特區政府及立法會大灣區訪問團，進行為期4天分訪問，分別會到深圳、東莞、佛山和廣州。訪問團由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。
　　 
訪問期間，廣東省和各市領導將會和訪問團會面，訪問範圍包括到訪各地在創科、環保、青年發展、文化藝術和體育各方面的設施、企業和項目等，了解大灣區內地城市的最新發展和機遇。
　　 
李家超表示，這次訪問是本屆特區政府和本屆立法會首次聯合到訪內地，是完善選舉制度，落實愛國者治港原則以來的首次，亦是自內地與香港全面通關以來，香港特區首個到大灣區內地城市的大型訪問活動。

我率領特區政府官員和立法會議員一同參與訪問行程，將更能共同深入和廣泛了解大灣區內地城市的最新發展，讓香港可更積極參與、推動和受惠於大灣區發展。政府官員和立法會議員四天訪問會促進彼此的交流、互動和理解，在各司其職下增強配合，把落實『愛國者治港』推至更高台階，一同為香港拼經濟、拼發展、拼競爭力，推展更多利民利港措施。
　　 

訪問團明日將先抵深圳。其後三日，參加的立法會議員將分為兩組到訪大灣區城市。兩位副團長將各帶領一組議員分別前赴東莞及佛山，期間李家超會輪流參與兩組的部分活動，之後訪問團將同赴廣州。
　　 
隨團的特區政府官員包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室主任葉文娟等。
　　 
李家超四月二十四日返港。在他離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。

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記者：林曉君

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