【消費券2023】入手Top 20人氣美容品牌　即賺額外9折優惠　限量套裝低至53折

新一輪消費券已經發放，相信女士們已經蠢蠢欲動，想瘋狂入手全城至抵美容產品！坊間雖有不少網購平台推出美妝消費優惠，不過為免各位「貪靚」小資女眼花繚亂，小編早前率先為大家做資料搜查。結果發現城中人氣購物平台Strawberrynet草莓網所推出的消費券優惠超吸引，以下就為大家送上產品推介與優惠情報，想更划算買到心頭好的要留意！

推介1：Top 20人氣美容品牌產品 推出限時9折優惠

「絲打」們終於等到消費券到手，自然想以最慳最低的價錢買到最優質的美容產品。經深入了解後，發現Strawberrynet.com最新登場的Top 20人氣美容品牌推出限時9折特價，包括 CLARINS、Elizabeth Arden、GUERLAIN、Melvita、Elemis、PAYOT及Giorgio Armani等，只要任選兩件即可享9折。(優惠期至2023年4月21日晚上11時59分)

1. 護膚第一步必備

化妝水及精華乳液是每天護膚第一步的必備，所以趁推出消費券優惠，不妨入手PAYOT舒緩淨肌雙效爽膚水和Melvita百合活化水-亮白精華乳液。兩者的配方都極溫和，用後有助打好護膚基礎，倍大後續使用的產品功效。加上折後的優惠價超筍，幫小資女節省不少金錢。

PAYOT舒緩淨肌雙效爽膚水 優惠價：HK$175（原價：HK$205）

Melvita百合活化水-亮白精華乳液 優惠價：HK$185（原價：HK$250）

2. 日常修護推介

另外，值得入手的還有GUERLAIN午夜秘密夜間修復乳和Elemis骨膠原海洋精華乳霜．前者有助於肌膚晚間修復，後者有效減淡皺紋深度，提升滋潤度，令肌膚柔滑有彈性，倍感年輕，是守護肌膚的首選。

GUERLAIN午夜秘密夜間修復乳優惠價：HK$170（原價：HK$265）

Elemis骨膠原海洋精華乳霜 優惠價：HK$676（原價：HK$980）

3. 局部呵護必買

如果想細緻呵護眼、唇等脆弱肌膚部位，不妨考慮Elizabeth Arden 8小時潤唇膏和CLARINS賦活精華眼霜（水脂系統）全球年齡控制濃縮液，因兩者皆採用高效配方研製，能針對性修護眼唇，趕走肌膚問題和歲月痕迹。

Elizabeth Arden 8小時潤唇膏 優惠價：HK$102（原價：HK$200）

CLARINS賦活精華眼霜（水脂系統）全球年齡控制濃縮液 優惠價：HK$407（原價：HK$630）

網址：https://bit.ly/3MNup3y

3款限量優惠套裝 優惠高達53折

此外，小編發現草莓網近日與Mastercard卡聯乘為香港及澳門的姊妹們呈獻至荀優惠，由2023年4月14日中午12時至2023年6月13日晚上11時59分，草莓網特別精選出多款熱賣產品，推出3款限量優惠套裝。Mastercard 的持卡人，只要於優惠期內選購，即可享高達53折！（數量有限，售完即止。）

3款限量優惠套裝包括：

1. 護髮組合 優惠價：HK$988（原價：HK$1,860）

2. 彩妝組合 優惠價：HK$1,388（原價：HK$2,170）

3. 護膚組合 優惠價：HK$1,888（原價：HK$2,965）

Mastercard活動網址：

https://bit.ly/3UWd8aJ

仲有AlipayHK專屬獎勵

優惠一浪接一浪，仲有限時獎賞！現凡以AlipayHK消費滿HK$1,500，草網即送你HK$100 優惠禮券！換言之，各位絲打可以盡情享受做VIP的樂趣，買完再買！

不過溫馨提示：優惠只到4月21日，要賺盡着數就要快手！

(特約)