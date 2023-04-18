【急症室悲劇】東區醫院求診女病人輪候時逝世　病人組織籲以智能裝置監察病人狀態

▲ 昨日（17日）晚一名病人於東區醫院急症室通宵候診逾12小時後被發現在無障礙洗手間內暈倒死亡。（資料圖片）

昨日（17日）晚一名病人於東區醫院急症室通宵候診逾12小時後被發現在無障礙洗手間內暈倒死亡。有病人組織相信是失救致死，建議醫院加裝感應裝置並利用智能設備監察病人狀態。

患有長期病患的58歲女病人周日晚因發燒和咳嗽前往東區醫院求醫，等候大約12小時後，於笠日上午11時許才見到醫生，並安排她接受檢查，病人當時情況穩定。

醫護人員一個多小時後，首次廣播呼叫病人做檢查，但無人回應，在下午1時45分再廣播呼叫，同樣無人回應。最終在下午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙洗手間，發現病人失去知覺，隨即進行心肺復蘇，惟病人最終於下午5時06分不治。

有病人組織說無障礙洗手間，不像一般洗手間人來人往，但院方都不會派人定期巡查。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，此次個案正正是這兩類情況同時發生，既是等候期間惡化後失救，同時失救一刻身處洗手間，沒有人留意到或發現到。廣播呼叫無人回應，是否可嘗試致電病人？甚至乎會否想到可能去了洗手間，要到洗手間尋找一下？

他續指，類似事故過往都曾發生，建議加強監察病人在輪候期間的維生指數，並認為現在的智能裝置或智能手帶，均可實時傳輸病人的訊息，通過連接急症室中的護士站，可監察到輪候病人的維生指數狀況。過往發生事故後，醫管局表示會做這些改善措施，但似乎都未能全面落實。他亦建議他又建議可以在無障礙洗手間這類地方加裝智能裝置，如病人長時間維持同一姿勢，都可以及早發現。

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