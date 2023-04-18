【東張西望】屯門七旬婆婆久咳求醫　私家醫生疑斷錯症開「毒藥」

所謂「是藥三分毒」，醫生「斷錯症」、開錯藥，後果可能不堪設想。TVB節目《東張西望》周六（15日）報道，屯門一位70歲曾換腎的婆婆，因久咳前往私家診所求醫，當時被診斷為盲腸炎。然而婆婆吃藥後卻未見好轉，入院證實患上肺炎，醫院醫生更指診所處方給婆婆的消炎止痛藥是「毒藥」，對曾換腎的人士有副作用。

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事主女兒林小姐接受《東張西望》訪問表示，婆婆在2014年曾進行換腎手術，術後健康狀況良好，但需一直服用抗排斥藥。今年2月，婆婆咳嗽整個星期仍未痊癒，「咳到心口痛，腹部都痛」，於是到屯門一間私家診所求醫。當時林小姐因為要上班而並未陪同，由婆婆獨自前往診所。由於婆婆曾經換腎，用藥需要非常小心，所以林小姐亦千叮萬囑，著婆婆一定要告知醫生自己曾換腎，並要叫醫生查看「醫健通」病歷。

婆婆憶述，當時跟醫生說腹痛，於是醫生按壓她的腹部檢查。《東張西望》節目主持人李旻芳問到婆婆有否跟醫生說要看「醫健通」，婆婆就指自己問了護士，「佢話呢度登記，唔會開醫健通。」至於醫生是否知道婆婆曾經換腎，她就指自己「好似有同佢提過」，著對方不要處方抗生素，對方當時亦有應允。雖然婆婆對當日診症印象模糊，但轉介信上就清楚寫明婆婆患有高血壓、曾做腎臟移植，而醫生則判斷婆婆患上盲腸炎。

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婆婆透露醫生當時為她處方了胃藥、消炎止痛藥，她後來才想起沒有咳藥水，於是詢問護士，對方再請醫生開藥。婆婆按照醫生指示服藥，但病情一直未見好轉，林小姐見狀，於是召救護車將媽媽送入屯門醫院，

急症室即晚要求我媽媽留院，作進一步檢查，發現係肺炎。

至婆婆住院第二天，醫院醫生巡房時直指私家診所開的M字開頭藥物（Meloxicam）是「毒藥」，雖然是消炎止痛藥，但並不適合曾換腎人士或腎病病人服用。林小姐馬上託朋友向相熟的私家醫生詢問，

其中一款止痛藥好有問題，猶如毒藥。如果我阿媽一直食嘅話，最壞情況係要再洗腎。

林小姐之後聯絡該私家診所，希望向當日為婆婆診症的醫生了解。護士指醫生當天在另一間診所當值，並表示稍後會回覆。但林小姐等候至3、4點仍未有電話，於是再致電診所：

我搵返嗰位護士，佢講嘢都幾唔客氣，佢同我講「我哋集團式有好多護士，你搵邊位啊？醫生唔知有冇時間覆你喎」。

林小姐一氣之下前往診所理論，但醫生已經離開，期間更因為與護士發生爭執驚動警方。後來一位自稱負責人的護士聯絡林小姐，表示醫生不會打電話給她，林小姐說：「佢話要攞返病歷，要個病人親自攞，或者搵律師。」

《東張西望》節目組向診所所屬集團查詢，集團以電郵回覆，指病人在診症期間並沒有咳嗽，亦未有向醫生提及自己咳嗽多時。至於藥物是否適合換腎人士服用，集團則回覆說：「（藥物）對曾接受腎臟移植的該病人短暫使用並沒有牴觸。」婆婆最後留院5天，肺炎情況才有好轉。林小姐怒轟：

而家睇醫生係咪真係要講運氣？點解呢個醫生可以咁兒戲，唔知佢開嘅藥唔啱腎病人士？佢個牌到底點考返嚟？佢仲要係集團老闆！

節目組亦有就「開錯藥」的問題訪問家庭醫生林永和，他提到Meloxicam時表示：「呢隻係比較新型嘅非類固醇消炎止痛藥，對胃部副作用較少，止痛效果理想，不過對腎臟嘅副作用都會比較擔心。」至於另外的胃藥及複方止痛藥，亦需注意對腎臟的副作用。林醫生說：「一般嚟講呢3隻藥，我哋都唔會開畀換過腎嘅病人。」

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責任編輯：羅嘉欣