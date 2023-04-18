【賭王千金】何超蓮介意被指靠關係努力讀書　倫敦大學碩士畢業考取會計師牌

▲ 何超蓮近日分享自己在英國倫敦大學的碩士畢業相。

已故賭王的三房千金何超蓮今天（18日）與內地男星竇驍結婚榮升人妻，二人不想搞豪門式婚禮，故選擇在峇里島低調結婚，只邀請家人和好友出席。超蓮向來與其他富二代不同，生活比較貼地不愛鋪張，中小學就讀本地傳統名校，赴英國升學也努力讀書。她為了證明自己不是靠關係，在讀書期間再考多一個會計牌照，因為這是用錢買不到的。

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日前未知超蓮是否為婚禮的成長片段找照片，在社交平台貼出3張「遲來的畢業照」，超蓮在倫敦大學（University of London）的校名前留影，露出燦爛笑容；另一張相則見到她上台領取畢業證書。

▲ 何超蓮今日與內地男星竇驍在峇里島結婚，三太陳婉珍親自送女兒出嫁。

超蓮是賭王三房第一個大學畢業的孩子，2012年，超蓮在英國倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway, University of London）修讀經濟學，以一級榮譽成績畢業。之後在倫敦大學繼續進修碩士課程，於2018年再考獲ACCA國際會計師牌。超蓮於2020年碩士畢業，未知是否因為疫情令畢業禮延期，還是超蓮近期才分享畢業相。

中小學讀名女校聖心

有別於其他名媛，超蓮與姐姐超雲在港曾讀中小學名女校嘉諾撒聖心學校及嘉諾撒聖心書院，而超蓮的孖生弟弟猷啟則早於澳洲留學。據悉兩姊妹在學校乖巧，沒有架子，備受師生愛戴，三太陳婉珍亦經常親自接送返學放學，並參與家長活動，連賭王都出席過女兒的專題研習活動。

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超蓮親揭爸爸賭王對自己的學業非常上心，會為她檢查功課及安排補習老師。賭王教識她做人要謙厚，不要相信僥倖，要努力、花時間才會取得成功。

至於媽媽三太對他們的管教甚嚴，親自督促做功課，且從小要求他們一定要專心讀書，決定了要做的事，就一定要做好。她又言，從小就覺得每個人的家庭都和自己一樣，因她讀小學時，媽媽每星期只會給她10元零用錢，要吃什麼就從家裡帶返學校。

▲ 賭王曾公開讚三太教導子女有方，凡事親力親為。（IG圖片）

考會計牌證明實力

超蓮曾公開說過，雖然「賭王女兒」的身份為她帶來很多方便，但外界卻往往忽視了她自身的努力，總是認為父母為她鋪好讀書路，所有的成就都是家庭賦予，做什麼都是花錢買或靠關係。她很介意別人覺得她「無料」，入到爸爸賭王的公司會被人覺得「坐直升機」，毫無學歷和閱歷，故推動了她不斷進修自我增值，增強自己信心。

中學畢業後，超蓮赴英國升學努力讀書，考試期間每日都會到圖書館溫習，又經常苦讀到凌晨，每日只睡5小時。她為了證明自己，讀碩士期間再考了一個會計牌照，因為這是用錢買不到的。

我自己的個性，跟大眾普遍對於我的認知是有點落差，這也是為什麼我想要上綜藝，而且接觸這麼多社交媒體，我覺得我需要為自己發聲。

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責任編輯︰林綺玲