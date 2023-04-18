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【終於無得派】澳門政府：無條件再發放消費卡　連續第4年財赤

社會 16:03 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

澳門經濟財政司司長李偉農回應議員口頭質詢時表示，現今沒有條件再發放消費卡。（資料圖片）

澳門經濟財政司司長李偉農回應議員口頭質詢時表示，現今沒有條件再發放消費卡，但強調會緊貼經濟發展形勢，保障居民生活就業和企業營商環境。

據澳門傳媒報道，議員高天賜在立法會口頭質詢大會建議政府向市民續派8,000元消費卡。惟李偉農稱指今年是第4年赤字預算，已動用近2,000億澳門元儲備。他續指，政府在福利開支原則上根據2019年最高標準，繼續保障現金分享發放澳門居民。但部分開支是因過去三年疫情所作出的臨時措施，相信臨時措施不可能一直延續下去，現時亦無條件再派發8,000元消費卡。

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李偉農強調，政府會緊貼經濟發展形勢，動態作出預案應對變化，保障居民生活就業和企業營商環境；至於向央積金注資方面，因2020年至2022年度均須動用財政儲備填補赤字預算，並不符合發放預算盈餘特別分配款項的條件，有關措施亦不屬長期及固定的福利項目。

被問及「第二個百億」餘下的40億元，李偉農稱基金性質屬不時之需，若根據疫情變化好轉便會收回庫房，預留應對2023年、2024年疫情的變化。他重申盡量不要用完所有金額，復蘇道路及疫情變化是需要足夠的儲備。

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責任編輯：黃穎津

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