【護理課程】中大專業進修學院辦「社區護理文憑」　入讀須DSE最佳5科最少6分

▲ 中大專業進修學院辦「社區護理文憑」，入讀須DSE最佳5科最少6分。（學院提供）

CUSCS 全新全日制「社區護理文憑」課程

專業訓練 助DSE考生升學或晉身護理專業

香港人口漸趨老齡化，本地安老院舍服務人手需求不斷增加，當中前線照顧人員的空缺率持續高企。因應社會需求，香港中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦一年全日制「社區護理文憑」課程 ，為應屆DSE考生提供長者護理的知識與技能，配合40小時實習，並涵蓋語文能力、溝通技巧等訓練，冀幫助畢業生繼續升學或晉身護理專業。

「社區護理文憑」課程由香港中文大學審批，融合護理知識與實踐經驗。課程為學生提供扎實的護理知識，並加深其語文水平及溝通技巧，幫助同學日後升讀健康護理、社會工作等學科。畢業生可銜接學院高級文憑課程，學院亦設有「升學獎學金」。2023-24學年入讀全日制文憑課程的學生於一年內完成DCC課程，取得優異成績，並升讀CUSCS高級文憑課程，便可獲得此獎學金。

另一方面，同學完成課程後，可選擇投身相關業界工作。課程提供以院舍長者護理為核心的專業訓練，部份科目於香港中文大學臨床模擬教學中心進行場景訓練，並透過考察及義工服務活動，讓同學深入了解社區長者護理工作。

此外，同學會於課堂透過「虛擬實習平台」掌握基礎護理技巧，如扶抱、餵食等，以期提升院舍實習的學習成效。同學更會獲安排於院舍或長者服務單位進行40小時實習，接觸安老院及長者服務的日常運作，應用所學。

DSE學生考獲最佳5科成績最少共6分（包括中國語文和英國語文均須達第一級），或持同等學歷即可報讀「社區護理文憑」。有關課程詳情，可瀏覽官方網頁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜