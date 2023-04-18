【高官內訪】楊潤雄今晤深圳市副市長　冀共同打造大灣區為世界級休閒灣區

▲ 楊潤雄（左）今日在深圳拜會深圳市人民政府副市長張華（右）。（政府新聞處圖片）

多名特區高官前往內地訪問，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日在深圳分別晤深圳市人民政府副市長張華和深圳市文化廣電旅遊體育局局長曾相萊。楊潤雄相信，在國家支持下，香港定可善用完善的跨境基建和豐富的旅遊資源，與大灣區各市包括深圳市共同打造大灣區成為世界級休閒灣區。

楊潤雄今日前往深圳訪問，他上午分別拜會深圳市人民政府副市長張華和深圳市文化廣電旅遊體育局局長曾相萊，就深化港深在文化、體育及旅遊方面的合作，以及進一步推進粵港澳大灣區發展等議題交換意見和討論。

▲ 楊潤雄（右六）今日在深圳與市政府官員見面，旅遊事務專員沈鳳君（右五）、文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦（右三），以及香港旅遊發展局和旅遊業監管局代表亦有隨行。（政府新聞處圖片）

楊潤雄表示，特區政府一直重視與深圳市的聯繫。他強調，《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》明確指出香港作為國際城市旅遊樞紐和「一程多站」示範核心區的定位，在國家支持下，香港定可善用完善的跨境基建和豐富的旅遊資源，與大灣區各市包括深圳市共同打造大灣區成為世界級休閒灣區。

楊潤雄又指，今年的《財政預算案》亦已宣布政府會在二○二三至二四年度起的五年，進一步撥出1億3,500萬元，支持香港表演藝術團體和藝術家到大灣區參與演出及創作；以及撥款2,000萬元在2024年主辦「粵港澳大灣區文化藝術節」，可見政府推動大灣區文化藝術發展的決心。

下午，楊潤雄參觀了深圳市當代藝術與城市規劃館，該館分為當代藝術館和城市規劃館，兩座獨立博物館共享一個建築體的結構，是深圳市地標性建築以及重要的綜合文化場所。楊潤雄今日下午返港。

▲ 楊潤雄（左二）今日參觀深圳市當代藝術與城市規劃館。（政府新聞處圖片）

是次訪問，旅遊事務專員沈鳳君、文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦，以及香港旅遊發展局和旅遊業監管局代表亦有隨行。

張國鈞明日訪問廣州和深圳

律政司副司長張國鈞明日訪問廣州和深圳，展開上任後首次對粵港澳大灣區內地城市的訪問，進一步落實和推進粵港合作法律及爭議解決專班及港深法律合作專班的工作。



張國鈞將拜會廣東省司法廳、深圳市人民政府和深圳市前海深港現代服務業合作區管理局，並在深圳與深圳市人民政府續簽《深圳市人民政府與香港特別行政區政府律政司法律合作安排》。他同日晚上返港。

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責任編輯：區綽彥