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【子女心聲】爸媽唔准我講大話自己卻做唔到　孩子9個發問惹家長反思

育兒經 17:03 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

孩子的發問值得家長深思。（iStock圖片）

小孩問：「點解一個星期要上課五日，放假就只得兩日，點解唔可以調轉？」

小孩問：「我數過課文有二百個字，默書嘅時候我錯咗十個字，每個字扣五分，咁就得五十分唔合格嘞！但係，我明明默啱一百九十個字喎，我默啱嘅字係默錯嘅十九倍喎，咁嘅比例有乜可能係當默書唔合格呢？」

小孩問：「點解我要返學咁麻煩？老師教嘅嘢我喺網上都學到，老師無教嘅我都學埋。」

小孩問：「點解我要上學？學咗嘢又有乜嘢用？大個咗可以搵多啲錢？我唔需要咁多錢喎，嗱，阿爸阿媽得我一個仔，爺爺嫲嫲公公婆婆得我一個孫，咁將來佢哋死咗，我咪有三間屋囉，咁我自己住一間，兩間收租，慳慳哋夠使㗎啦！」

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小孩問：「點解阿爸阿媽成日唔准我睇電視，話睇得多會盲眼，但係阿爸阿媽就成日不停咁睇手機喎，咁唔通佢哋又會盲咩？」

小孩問：「點解阿爸阿媽成日迫我叫人，叫得唔夠大聲就話無禮貌，但係又唔見啲大人叫番我嘅？佢哋最多係『唔！』一聲㗎咋，咪仲無禮貌。」

小孩問：「點解阿爸阿媽成日唔准我食雪糕同埋朱古力，話做人要學懂自制，但係阿爸鍾意飲啤酒就飲，阿媽鍾意食辣就乜都加辣，又唔見佢哋會自制？」

小孩問：「點解阿爸阿媽唔准我講大話，但係佢哋自己就成日講大話？明明話我誠實講出嚟就唔會罰我嘅，但係我講咗之後，打得仲厲害呀！」

小孩問：「阿爸喺出面同姐姐傾偈，吩咐我唔准講俾阿媽知；阿媽喺出面買咗新包包，又唔准我講俾阿爸知，但點解佢兩個成日批評我有心事又乜都唔肯講出嚟呢？」

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「小孩問」。

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撰文 : 鄧藹霖

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