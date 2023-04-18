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【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯

醫生診症室 18:01 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

手搖飲品可致洗腎?　醫生警告: 千萬不要將高糖飲品當水飲！

慢性腎臟病不可輕視。台灣有醫生分享，腎病初期病徵其實並不明顯，不少病患者更會拖延至病情非常嚴重時始有所發覺。該名醫生又指，現時流行的台式飲品其實十分傷腎，曾有病人飲用後，血糖飆高得非常厲害，需要洗腎治療。

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台灣大甲李綜合腎臟科醫生陳采峰表示，曾有一名60歲糖尿病患者，因飲用手搖飲品，令血糖於短時間內便飆高到1000多mg/dL，超過正常值10倍，於是緊急到院求診。病人除了處方藥物治療之外，由於情況嚴重，更需進行洗腎，慶幸其後情況已回復穩定。

陳采峰指，慢性腎臟病分成5期，但是初期症狀並不明顯，一旦發現小便時有泡沫，而且3分鐘仍沒消散的話，便要留神，因極可能代表尿液中有尿蛋白，即是腎功能異常的警號。

陳采峰提醒，腎病患者為免病情惡化，平時應從控制飲食做起，控制血糖、血脂、血壓，多吃蔬菜、多喝水。他又指天氣炎熱，不少年青人都十分喜歡飲高糖飲品解渴，但其實每個星期飲超過3杯以上，恐怕就會傷腎，呼籲民眾千萬別把高糖飲品當水飲。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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