【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯

▲ 手搖飲品可致洗腎? 醫生警告: 千萬不要將高糖飲品當水飲！

慢性腎臟病不可輕視。台灣有醫生分享，腎病初期病徵其實並不明顯，不少病患者更會拖延至病情非常嚴重時始有所發覺。該名醫生又指，現時流行的台式飲品其實十分傷腎，曾有病人飲用後，血糖飆高得非常厲害，需要洗腎治療。

最新影片:

台灣大甲李綜合腎臟科醫生陳采峰表示，曾有一名60歲糖尿病患者，因飲用手搖飲品，令血糖於短時間內便飆高到1000多mg/dL，超過正常值10倍，於是緊急到院求診。病人除了處方藥物治療之外，由於情況嚴重，更需進行洗腎，慶幸其後情況已回復穩定。

陳采峰指，慢性腎臟病分成5期，但是初期症狀並不明顯，一旦發現小便時有泡沫，而且3分鐘仍沒消散的話，便要留神，因極可能代表尿液中有尿蛋白，即是腎功能異常的警號。

陳采峰提醒，腎病患者為免病情惡化，平時應從控制飲食做起，控制血糖、血脂、血壓，多吃蔬菜、多喝水。他又指天氣炎熱，不少年青人都十分喜歡飲高糖飲品解渴，但其實每個星期飲超過3杯以上，恐怕就會傷腎，呼籲民眾千萬別把高糖飲品當水飲。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣