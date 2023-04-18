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【蔡瀾摔跤】骨科醫生料走路機能大倒退　復元時間漫長或坐輪椅

社會 16:55 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床專業顧問醫生羅尚尉。（資料圖片）

蔡瀾81歲日前摔跤，摔碎股頸骨重創，料已在醫院休養逾月。有骨科專科醫生拆解其病情，表示憂慮；指出蔡瀾年紀漸長，加上曾患前列腺癌，今次跌倒恐怕手尾極長，日後步行機能或有影響。

蔡瀾約廿年前曾患前列腺癌，雖已復元，但治療期間須服食抑制男性賀爾蒙藥物，副作用是骨質疏鬆，須慎防跌倒。近年蔡瀾現身公眾場合，如書展讀者見面會或過年寫揮春，有時候都要持拐杖輔助。

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留院逾月心情差

蔡瀾今日（18日）在網上發布日記，指日前摔跤，碎了股頸骨，醫生為他更換一塊金屬關節，仍在醫院休養，料今次手尾很長，心情也不佳，不想做任何事，呼籲大眾給他一點空間。【即睇下一頁

中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床專業顧問、骨科醫生羅尚尉指出，股頸骨骨折是老人常見病，位置約在大腿對上，屬於脆性骨折。一般來說，年青人如非嚴重創傷，於平路不慎跌倒也不會摔碎。

可是老人而言，或因年紀漸長、平衡力差，還有眼疾、認知障礙等因素，也增加跌倒風險。他按蔡瀾情況分析，相信他受長期病影響，患骨質疏鬆，跌倒後較易出現嚴重創傷。

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【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

走路機能或大倒退

他舉例，一般老人摔碎股骨，須做大手術，留醫住院至少1個多月，恢復一定自理機能後才可出院。之後還要做物理治療，重新學走路，復元時間漫長。一般而言，如長者摔倒前可以正常走路，料即使復元之後，走路機能或倒退至少兩三成，要持拐杖輔助走路。

不過如果腳步蹣跚，一旦跌一跌就手尾好長，羅相信持拐杖的病人，日後或要改坐輪椅，健康情況可一落千丈，很視乎長者身體質素而定。

他相信以蔡瀾目前情況，很需要家人和外界支持鼓勵；親友也要多陪同蔡瀾，免他孤獨。他也藉機會呼籲公眾，要及早預防骨質疏鬆，注意長者身體情況。

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記者：吳卓峰

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蔡瀾 物理治療 認知障礙 骨質疏鬆 前列腺癌 長期病

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