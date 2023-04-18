【天文現象】本港周四出現日偏食　九龍東或港島東為最佳觀測點

▲ 香港太空館4月20日舉行「日偏食觀測」活動。（曾耀輝攝）

本港將於4月20日（星期四）出現日偏食。康樂及文化事務署今日（18日）指，香港太空館將會在下午12時30分至1時20分，透過其YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁，直播是次天文現象，並在當日中午12時至下午1時30分於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片，市民可以利用安全的工具觀測太陽，活動免費。

是次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的百分之二至百分之三會被月球遮擋。由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。然而，由於東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。

署方提醒市民，觀測太陽時，必須使用專門的濾光設備，切勿用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽；其他不當方法，包括使用煙熏鏡或太陽眼鏡，也會對眼睛造成永久傷害。下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。

天文觀測極受天氣影響，市民應留意最新的天氣情況。更多有關是次天象的詳情，包括日食在不同地方出現和結束的時間、安全觀測太陽的方法、尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋的觀測活動安排及網上直播的資訊，可瀏覽香港太空館網頁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜