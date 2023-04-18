  • 27°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 17:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天文現象】本港周四出現日偏食　九龍東或港島東為最佳觀測點

社會 17:05 2023/04/18

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港太空館4月20日舉行「日偏食觀測」活動。（曾耀輝攝）

本港將於4月20日（星期四）出現日偏食。康樂及文化事務署今日（18日）指，香港太空館將會在下午12時30分至1時20分，透過其YouTube頻道「康文＋＋＋」Facebook專頁，直播是次天文現象，並在當日中午12時至下午1時30分於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片，市民可以利用安全的工具觀測太陽，活動免費。

是次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的百分之二至百分之三會被月球遮擋。由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。然而，由於東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。

署方提醒市民，觀測太陽時，必須使用專門的濾光設備，切勿用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽；其他不當方法，包括使用煙熏鏡或太陽眼鏡，也會對眼睛造成永久傷害。下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。

天文觀測極受天氣影響，市民應留意最新的天氣情況。更多有關是次天象的詳情，包括日食在不同地方出現和結束的時間、安全觀測太陽的方法、尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋的觀測活動安排及網上直播的資訊，可瀏覽香港太空館網頁

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【天文現象】下周四中午本港將現日偏食　一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】
11:21 2023/04/13
【天文現象】下周四中午本港將現日偏食　一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】
【山雨欲來】本港今日炎熱高溫　天文台料未來8天多雲有雨
00:39 2023/04/17
【山雨欲來】本港今日炎熱高溫　天文台料未來8天多雲有雨
【天氣報告】天文台預計未來9日均有雨　或要至下周初天色才稍好轉
今日 07:00
【天氣報告】天文台預計未來9日均有雨　或要至下周初天色才稍好轉

你可能感興趣

【天文現象】下周四中午本港將現日偏食　一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】
11:21 2023/04/13
【天文現象】下周四中午本港將現日偏食　一文看清最佳觀賞時間地點【附直播連結】
【山雨欲來】本港今日炎熱高溫　天文台料未來8天多雲有雨
00:39 2023/04/17
【山雨欲來】本港今日炎熱高溫　天文台料未來8天多雲有雨
【天氣報告】天文台預計未來9日均有雨　或要至下周初天色才稍好轉
今日 07:00
【天氣報告】天文台預計未來9日均有雨　或要至下周初天色才稍好轉
九龍 九龍東 太陽 月球 日蝕 天文現象 香港太空館 天氣 文娛藝術 YouTube

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
12:45 2023/04/17
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
今日 10:34
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友