【校長專訪】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪 村校版「野人老師」做學生「Keyman」

▲ 惇裕學校位於新田，面積廣闊。

位於元朗新田的惇裕學校是一間村校，沒有名校的光環，當世人都在吹捧名校的時候，一班有心人一直在村校中默默耕耘。惇裕學校多年來接收不少弱勢學生，他們大多來自破碎家庭，也有來自中港家庭，單非雙非的學生，很多小朋友從小缺乏愛，行為上有偏差，陳杏軒校長就聯同一班老師及村內的有心人營造有愛的校園，堅持家訪每個學生，了解他們所需，讓他們在愛中成長，陳校長說：「我經常跟同事商量，我們能不能夠在這小學6年，為小朋友創造美好的一刻。」

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惇裕學校位處新田，面積廣闊，學校採用平房式設計，内設草地足球場及運動場，亦有中藥園及魚池。除了學生外，學校也有很多自來貓，又會養獨角仙、螢火蟲、養蝴蝶，讓學生學習如何照顧動物，及體會生命蛻變的過程，

養獨角仙、螢火蟲、養蝴蝶，他們會發現要種指定幾種的植物才會吸引蝴蝶，當種好了，學生就會期待何時第一隻蝴蝶飛來，在過程中他們又學會了蝴蝶的成長過程，有一次他們種了很多白菜，但一夜消失了，學生們斷定有人偷，後來才發現是一種蟲全吃光，這些都是有趣的經歷。

▲ 學校以平房式設計。文子健攝

學生種中藥建立自信

陳校長表示，學校有部份學生家境比較困難，自信心比較低，學校設立平台給他們展現自己，其中一個是親手種中藥小專家計劃，初步設計是每個小朋友可以分到一種植物，每種植物由1至2位小朋友負責研究。為了掌握知識，學生需要去自行找答案，再將知識告訴其他人，籍此慢慢建立自信，「我先識㗎」。學校更將表現較佳的學生演説說拍片製成QR CODE，展示給父母觀看而建立自信。

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由代課老師做起的陳校長，在這間學校已經任教二十多年，這是他第一份工，他也希望是最後一份工，希望能做到退休。他娓娓道來成為老師的經過，機緣巧合下他在村內的教會中服務，發現好多小朋友來自破碎家庭，或者是由家中爺爺嫲嫲照顧，小朋友缺乏教養下都很頑皮，但通過遊戲及關懷，他看見了小朋友的改變，

當時跟教會的教友商討，如果長一點時間接觸會不會改變大一點?當時有機會帶小朋友來這間學校玩，就接觸了這間學校的校長，有一次某位老師要放長病假，就問我有沒有興趣來代課，我就來了。

教學生涯最難忘的事

在教學生涯中，陳校長至今對其中一個學生的遭遇記憶猶新，而這段經歷促使他堅持每個學生最少都要家訪一次，儘快解決問題。

我教書的時候遇到一個小女孩，她長相溫柔，個子小小，但在小一的時候就開始偷東西，而且是很厲害一種，當大家上堂聽書的時候，她的手就伸向隔籬偷東西，揭發她偷東西後她就會哭，好似受盡委屈。每日都不會交齊功課，我們覺得很痛心，直到有一日她遲到，我拖她的手返回課室，當我接觸到她的手的時候，她突然大叫，後來才知道前一晚被父母家暴打斷了雙手。

學生為何還要回校呢？陳校長後來去家訪才知道她家中環境惡劣，電視機是沒有螢幕，裡面是放雜物，生活的地方很小，門都穿窿，學生那時候7歲，有2個年幼弟妹，父母很年輕就生下她，夜晚出去花天酒地，煲了一些粥水，父母要她7歲小朋友照顧弟妹，他們不肯吃，小女孩就在廚櫃中拿了一些腐乳溝粥給弟妹食，但小女孩又害怕父母知道，就把水溝落腐乳中，父母回來知道後，就用那些黑色的長電筒扑斷她的手，

我們經常叫她做功課，當日就算手很痛，她仍然要堅持拿功課回來，後來我們透過家訪及很多部門去照顧這個小朋友，過程中才知道她為何無論都要交功課，是因為她知道我們疼錫她，原來她一直在心中記住老師對她的好。

校長說起這段往事時時眼泛淚光。

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陳校長坦言，每個學生都需要一個「Keyman」，啟發他們思維，帶領他們「找自己」。他憶起一個學生是一個小胖子，他那份堅持令他至今難以忘懷，

那時候他小六，他叫我做陳生，我訓練了兩個小四學生去參加比賽，他也很想去，我給他一個挑戰，如果做到就帶他去，我要他背《念奴嬌》，是一首很長的古文，他一口答應，他每星期都來找我練習，到最後我給他去比賽，到達場地後他很緊張，我也覺得他不會贏，因為技巧差太多，但他背得完，比完賽後他很失望，我跟他說盡了力就可以了

臨近聖誕節，陳校長提議不如去揀聖誕禮物，直至男生畢業多年，他每年聖誕節仍會回來交換交換禮物。當年男生由新田搬到將軍澳居住，每天5點半起床，連老師都勸說他轉校，男生還是說要堅持，現時男生已出國留學。校長感觸地說:

老師就是找到機會給學生成就自己，找到自己優點，原來學生是會記得老師。

▲ 學生在草地上看書。受訪者提供

富家女來村校讀書

問到校長有沒有接收過市區來讀書的學生，他說之前有個富家女來求學，家中養馬逢周六就會學騎馬，選擇到村校上學是因為父母覺得這裡的環境適合他女兒學習。陳校形容女生具備自信、很有領導才能，但跟人溝通相處的能力欠佳，轉校後發現她很大轉變，慢慢學會跟人相處，而不是跟人講「我係啱晒」，小學畢業後就去了外國留學。

每次家訪，除了了解學生的需要外，陳校長也深深感受到社會貧富懸殊，

有一次我去家訪，學生說校長你遲多兩個月來就好了，我樓上複式就快裝修完，但其實他住的那層都是複式來。下午再去另一個小朋友家訪，兩人讀同一班，他跟我說現在環境算不錯了，但其實他家中一間房有7張碌架床，問他為什麼還說好?原來他之前住在30人男女共住的房間，是媽媽工廠的宿舍。貧富懸殊非常嚴重，作為校長要堅持家訪，6年內最少去家訪一次，了解他們多一點，才能提供給他們平台。

每一個學生都是一個活生生的故事，即使遇到頑皮的學生，陳校長都希望用愛去感化他們，「我覺得小朋友是很美麗，本質很好，只是找不到自己，遇到問題不懂解決，搵到把鎖匙開到就可以，我是基督徒，我只是一個僕人，我希望能夠栽種到不同學生及同事的夢。」

最後校長表示這間村校得以延續，並不是他一人的功勞，「我很多謝同事及有心人，特別是校監和校董支持及信任，要實踐不是想就可以，是有很多人都願意奉獻時間及資源才能發生，我們相信小朋友學得到並不是要給他們知識，而是要幫他們建立happiness(幸福)，建立一個文化。」

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記者:陳麗薇