【裸辭遊埠】90後情侶3年儲114萬 不甘做樓奴裸辭飛荷蘭旅居

▲ 3年儲到10萬都難，但有90後情侶3年儲到114萬，竟不甘做樓奴裸辭飛荷蘭旅居。

假如你辛苦儲到100萬，你會點用呢？深圳一對90後情侶，同是名校的碩士畢業，他們只用了3年時間便儲到人生第一個100萬人民幣(約114萬港元)，他們不甘做樓奴，將原先計劃做首期的100萬改作旅費，放棄體面的工作和穩定的收入，裸辭飛荷蘭旅居，「給自己兩年的時間環球旅居，這一場旅行稱為「花光首期計劃」。」

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日前，深圳一對90後情侶(貓貓和豆豆)在微博「曬命」，他倆是名校碩士畢業，有著自己熱愛的工作，三年時間，兩個人就成功攢到了人生中的第一個100萬人民幣(約114萬港元)。

上月，他們毅然放棄體面的工作和穩定的收入，擱置原有的買樓計劃，拿著為期一年的荷蘭search year找工作簽證飛到人生路不熟的阿姆斯特丹，開始了旅居生活。

計劃在當地一邊旅行一邊找工作，如果找不到，就給自己一年半或者兩年的時間，環球旅居。這一場旅行稱為「花光首付計劃」。

貓貓是文字工作者，很多時候可在家工作，豆豆的公司在科技園，他們在附近以月租5,000多人民幣(約5,700港元)租住附近的小房子，偶爾會和朋友外出聚會和短途旅行，平時消費不多，兩個人會在家煮飯，平均每個月在膳食上花了2,000左右的人民幣(約2,283港元)，衣服也很少買，在深圳通常只穿短袖，去荷蘭也只帶了兩套衣服，「夠換就行」，豆豆穿去荷蘭的鞋子也是他5年前去歐洲學校交流時的那雙，前幾天發現破了一個洞，也不捨得去更換，「補補還能穿。」

兩人賺到100萬之後，也曾經有打算買樓，但是他們有一種「對確定生活的恐懼感」，覺得按照既定軌跡走下去，看似預見的美好未來，讓人感到恐懼。因此兩人商議後，在面對更好和更喜歡的選擇之間，堅定地選擇自己喜歡的那一邊。

貓貓和豆豆重新思考人生，為自己的未來規劃；經過雙方的協商後，他們決定放棄體面的工作和穩定的收入，擱置原有的買樓的計劃，飛到人生路不熟的阿姆斯特丹，開始了旅居生活。貓貓表示，假如能夠在荷蘭找到工作，他們會一邊工作，一邊旅遊；

如果找不到工作，在花費大部分的積蓄後，會重新回國打拼；我們想好好地休息一、兩年，什麼都不做，享受生活的樂趣。

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貼文曝光後，大批網民留言讚他們3年儲到100萬很厲害，「換算一下，最起碼平均每人每月要存至少13888元，這個數目不是一般人能存下來」、「一人一年存16萬，名校畢業的，绝對可以」、「三年能存100w經濟實力肯定是很好的，能追求自己的生活，真的挺好的，想幹點啥就幹點啥，好羡慕。。」，也有網民認為能夠自己為自己活着，問题是有經濟實力，最重要的是年輕，年輕跌倒了，爬起來重新開始，不會為人生的選擇而猶豫。

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責任編輯︰王明芳