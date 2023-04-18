【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜

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真愛不應受年齡限制，印尼1名30歲男子無懼世俗眼光，與47歲女子結婚，但新婚夜見到妻子卸妝後的真面目，竟嚇得大呼「受騙」，甚至絕情大喊要離婚，後續更離譜，引起網民熱議。

影片推介：

綜合外媒報道，該名30歲曹姓男子與47歲妻子Trang儘管年齡差距大，但曹男稱對女方一見鍾情，且稱女方外表美麗、穿著時尚，兼有愛心、自信、成熟性格迷倒，故展開猛烈攻勢追求，2人旋即拍拖。兩人經一段時間相處，決定邁向人生另一階段，當成功求婚後，兩人在家中舉行小型婚宴，雖然還沒正式登記結婚，但在親友眼中，已將兩人視為夫妻。

報道稱，曹男在新婚夜很開心，直到看到卸妝後妻子真面目時當場不知所措，大呼被對方的「化妝術」蒙騙，因自他們認識以來，Trang總是化妝，穿得一塵不染，他無法接受妻子的「真面目」，立即要求離婚，甚至想把對方趕出家門。

Trang遭丈夫嫌棄後十分傷心，但她不甘示弱，向曹男開出2項條件，第一是如期與她註冊結婚，並繼續住在一起，第二個要求是曹男向她賠償13萬令吉（約23萬港元）補償，她才會搬走。但曹男不滿女方提出的條件，雙方無法達成協議，或要到法庭解決問題。

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責任編輯︰王明芳