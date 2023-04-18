【飲茶養生】不同顏色茶葉有不同養生功效 中醫推介一款茶人人啱飲

▲ 不同顏色的茶葉有不同功效。

茶，從來在中國人飲食上有着不可或缺的重要性，無論是早上的一盅兩件配壺普洱壽眉、午飯的檸檬茶和奶茶、三點三Tea Time的紅茶，或者飯後沏杯功夫茶，各適其適。

想獲取茶葉生津止渴、清熱解毒之效，且慢！先看看中醫師分析的各種茶葉特性也未遲。

茶類按照加工工藝和鮮葉的發酵程度，可以分為綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶和黑茶6種，中醫師謝嘉雯分析各種茶的特性和好處如下：

（1）綠茶（不發酵茶）：製作過程中採用殺青、揉捏、烘乾等工序。綠茶由於不是發酵茶，其營養成分如茶多酚及咖啡因等保留得比較多。綠茶中含有大量茶多酚等生物活性成分，具有抗氧化、抗菌、防癌抗癌、降低血脂等功效。種類包括：龍井、碧螺春、毛峰等。

（2）黃茶（10%至20%發酵茶）：黃茶是微發酵茶，製作工藝比較獨特，主要包括殺青、揉捏、溫濕壓堆、乾燥等環節。黃茶中含有多種營養成分，如氨基酸、茶多酚、兒茶素等，具有降脂、降壓、美容養顏等功效。種類包括：君山銀針、蒙頂黃芽和廣東大葉青。

（3）白茶（20%至30%發酵茶）：白茶是微發酵茶，製作過程簡單，主要經過採摘、晾曬、殺青和乾燥等工序。白茶中含有多種生物活性成分，如茶多酚、兒茶素等，具有抗氧化、保護心血管、促進新陳代謝等功效。種類包括：壽眉、白毫銀針、白牡丹。

（4）青茶（烏龍茶）（30%至60%發酵茶）：青茶是輕微發酵茶，製作工藝和綠茶類似，主要包括殺青、揉捏、乾燥等環節。青茶中含有多種生物活性成分，如茶多酚、兒茶素等。種類包括：凍頂烏龍、黃金桂、安溪鐵觀音、大紅袍。

（5）紅茶（80%至90%發酵茶）：紅茶是全發酵茶，製作工藝包括萎凋、揉捏、發酵、乾燥等環節。紅茶中含有茶多酚、咖啡鹼等物質，具有提神醒腦、促進消化、防治心血管疾病等功效。種類包括：印度大吉嶺紅茶、中國的祁門紅茶。

（6）黑茶（後發酵茶）：製作工藝複雜，主要包括揉捏、渥堆、拼配、乾燥等環節。黑茶中含有茶多酚、茶黃素、多醣等，具有降脂減肥、保護胃腸道、抗氧化等功效。種類包括六堡茶、普洱茶。

綠茶適合熱性體質

既然茶葉各有特性，部分宜視乎體質來飲用，謝醫師說：「綠茶是不發酵茶，性質偏涼，適合熱性體質，如寒性體質飲用過量，便容易出現胃不適等胃寒症狀。」相反，體寒怕冷的人，適合飲用中度或後發酵茶，如紅茶、黑茶，因發酵比例愈高，性質亦較溫。

有一種茶是老少咸宜、不同體質也適合，謝醫師推介麥茶。「麥茶是將大麥焙煎，再磨成粉末而製成沖泡的飲料，由於沒有咖啡因，對長者、小孩不會構成負擔。大麥味甘鹹，性微涼，能消暑利尿去水腫，並可促進消化。」

她提醒，由於茶葉含有咖啡因、茶鹼等成分，過量飲用可能會導致心悸、失眠、頭暈等不適症狀。對於容易失眠的人來說，晚上飲用濃度較高的茶葉可能會導致失眠加重。

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記者：周美好