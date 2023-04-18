【隆胸失敗】女子做豐胸手術長出4個乳房　醫生被判賠償12萬元

▲ 女子做豐胸手術長出「4個乳房」，醫生被判賠償48萬元。

愛美之心人人皆有，不少女士會做豐胸手術讓自己身材更加豐滿，但台灣一名馬姓女子在2021年到整形診所接受隆胸整形手術，未料術後出現畸形狀況，使她的乳房從外觀上來看，好像變成4個乳房。

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綜合台媒報道，馬女士前年接受了一名丁姓整形醫生為她進行的隆胸手術，並支付了新台幣20多萬元（約港幣5萬元）的手術費用，但術後她卻發現雙側乳房有異樣，於是前往別家醫院就診。經就醫後發現，她的胸部出現「雙層氣泡乳」的畸形狀況，外觀上看起來就像長出了4個乳房。

馬女士隨後再次進行修補手術，才解決了乳房畸形的問題。而馬女士亦憤而提告，最終台灣高等法院判丁姓醫生，需向馬女士賠償修復手術費用及精神賠償費，合共新台幣48萬元（約港幣12萬元）。台北地方法院認為，丁醫生的手術過失，致使馬女士的雙側乳房在隆胸手術後畸形，因此需接受修補手術，丁醫生為此提出上訴，最終遭高院駁回。

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責任編輯：羅嘉欣