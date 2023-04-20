【脊柱側彎】脊骨側彎可致高低膊手腳麻痹　 專家:常見於女性及青春期

▲ 脊骨側彎可致高低膊手腳麻痹 專家:常見於女性及青春期

姿勢問題是現今都市人常有的問題，除了寒背、烏龜頸、上下交叉綜合症，「脊柱側彎」也是一種常見的姿勢問題，它較常見於女性，並在青春期發現，是一個不容忽視的病症。正常的脊柱從背面看是一條直線，而在側面看是有正常的弧度的。「脊柱側彎」的脊柱在背面看，是呈現向左或右面彎曲，使脊柱形成不正常的曲線，最常見的是變成「C」形或「S」形。

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「脊柱側彎」共分為三類。第一類是原發性脊柱側彎，八成患者都是患有原發性「脊柱側彎」，它會在青少年發育時期發生，有可能是遺傳性的，如父母患有「脊柱側彎」，子女便更大機會患上。大部分的「脊柱側彎」患者，都未能找出發病原因，但卻是青春期常見的現象。第二類是先天性「脊柱側彎」，是由於椎骨天生的問題而引發的。而最後一類是神經肌肉型脊柱側彎，這是由其他疾病而引起的，例如腫瘤、肌肉萎縮或肌肉疾病等。

要辨別「脊椎側彎」，家長可為子女進行簡單的姿勢評估。子女可先換上合適、方便觀察骨骼的衣服，保持直立的姿勢，並拍攝一張背部相片。家長可循從頭至腳的次序，觀察子女兩邊肩膀的高低，肩胛骨有否隆起，兩邊手臂至身軀之間距離是否均等，盆骨有否出現傾側，雙腿是否站立對稱，脊椎左右肌肉是否均勻。另外，家長也可以進行「亞當前彎測試」（Adam’s forward bending test），子女只需向前彎腰到大約九十度位置，並將雙手自然垂下，如果發現背部高低不平衡便有可能患上「脊柱側彎」。當然，如有任何懷疑，就應立刻尋找醫生或物理治療師做進一步檢測。

一般而言，較輕的「脊柱側彎」的情況，是不會對患者的身體造成太大影響的。處於發育時期的患者，只需定期覆診，監察脊柱的情況便可。但若情況較嚴重，「脊柱側彎」不但對患者的外觀構成影響，有可能出現高低膊、盤骨傾側、肩胛骨突出、乳房高低大小不一等問題。另外，不良的姿勢也可容易引發背痛，甚或壓到神經線導致手腳麻痹。臨床顯示較嚴重的個案，有機會出現脊骨、胸骨扭曲，影響心臟和肺部功能。患者有可能需要配帶支架協助維持脊柱接近正常弧度，減慢惡化。如情況未能控制，也有可能需要進行手術矯正，但只是極少數的情況。

既然大部分「脊柱側彎」是發育時期的正常現象，那我們是否不用理會？答案當然不是。雖然現今仍未找到防止惡化或預防「脊柱側彎」的方法，亦未能找出原發性「脊柱側彎」的成因，但我們可以透過一些伸展運動，或強化運動來放鬆和強化脊柱周圍的肌肉，以便維持脊柱健康。當然，兒童亦應從小培養良好的站姿和坐姿，保持脊椎健康，避免患上姿態相關的問題。

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文章獲物理治療師鍾惠文博士授權轉載，內容經編輯有所修訂。

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責任編輯：羅嘉欣