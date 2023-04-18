【AV女優】素海霖真正「拍咗先算」　繪麗奈第二套作品速上架

香港人素海霖（Erena）以絵麗奈（繪麗奈）之名於日本出道的AV作網絡版在3月31日面世，引來不少網民熱烈討論，成一時熱話。

而且連星爺周星馳也表示有看素海霖出道作，不過他在個人IG保持一貫幽默稱：「香港人以頂硬上見稱，頂唔順呢句話講太多有違香港精神。」

可是不少網民看過素海霖的「愛情動作片」後有不少意見，當中更取笑素海霖身形略胖。

【喜劇之王】周星馳認有睇絵麗奈AV出道作 素海霖獲星爺點評作品感榮幸

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素海霖第二套作品上架

而素海霖亦大方在社交平台開Live回應網民指，因怕減磅會導致上圍「縮水」，並稱：「不如做返自己，因為無可能迎合晒所有人，同埋我鍾意依家嘅自己，覺得開心，同埋我無可能唔食嘢。」

她坦承自己「肥底」，就算減磅也不及別人瘦底：「覺得個人要開心先做到好多嘢，身心健康要行先，唔可以一味去附和人哋。」不過她表示現在每日在也有跳繩，但只是為健康而不是減肥，並同時強調：「我鍾意而家嘅自己。」

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意想不到的是，素海霖的AV首作在3月才而世，她的第二套日本AV片在今日（4月18日）已火速上架，難道也是「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」？所以快速上架。

而實體影碟版要遲一步才推出，而她第二套作品繼續在片中講 廣東話，不過有率先欣賞網民指她仍然略肥。

另外，素海霖早前在香港拍了一套微電影《尋問 · ｢滋｣事》，與「波姐」馮素波、林耀聲、張明偉、陳佩思、黃夏蕙等合作，著影片帶出關注愛滋病的議題，頗有教育意義。

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